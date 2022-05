Anabel Pantoja revela quin error va trencar el seu matrimoni

Anabel Pantoja ha estat un dels fitxatges més atractius d’aquesta edició de Supervivientes, la que podria haver d’abandonar aviat per culpa d’un greu problema que l’espera a casa sense que ella ho sàpiga. Parlem de l’agreujament del pare, que es troba ingressat a l’hospital per un empitjorament del seu estat de salut. Deixant aquesta possibilitat de banda, avui torna a ser notícia per la confessió que ha fet davant dels companys. En la gala d’aquest dimecres han mostrat les imatges en les que se la sent reconèixer, per primera vegada, que creu que va cometre un error que va ser clau en el seu divorci.

Cal recordar que la neboda d’Isabel Pantoja, que treballa a Sálvame com a reportera, va separar-se del marit només quatre mesos després de la boda. Va dir-se moltes coses, però mai fins ara ella havia assumit part de la culpa d’una manera tan directa i concreta. I què ha dit? “He tingut un parell d’ovaris abans de faltar-li el respecte. Jo ho he passat especialment malament en aquesta ruptura, sí. I el problema és que tinc al cap un error que vaig cometre que potser va acabar sent decisiu”.

A què es refereix? “Vaig anar a veure la meva tieta tot just després de la boda per donar-li suport per la mort de la meva àvia. Vaig anar amb ella en comptes d’agafar el vol del viatge de noces. Va ser un error, sí, però sentia que havia d’estar amb la meva família i ell va fer com si el tema no anés amb ell. No veia convenient marxar de viatge en aquella situació perquè tindria el cap en Cantora i estaria molt preocupada. Ell no es va queixar en aquell moment, però crec que allò em va fer adonar-me que no estava a l’altura de les circumstàncies i que tot això li quedava gran”.

Quina és la seva por ara mateix? Que Omar Montes tingui ganes de refer la seva vida mentre ella està a Supervivientes. En dir això queda clar que li faria ràbia que trobés l’amor en una altra persona, el que demostra en el fons que continua sentint alguna cosa cap a ell encara que digui que no es penedeix d’haver-se separat: “Jo sé que quan torni a Espanya ell no estarà. Em trobaré que ell estarà amb algú altre, n’estic convençuda. I això que ell fa l’impossible per demostrar-me que vol continuar al meu costat com a amic. Sempre que marxo em porta a l’aeroport i m’ajuda a fer la maleta…”. Caldrà esperar per saber com aquesta història de desamor… o d’amor.

Anabel Pantoja revela què creu que va trencar el seu matrimoni | Telecinco

Isabel Pantoja torna a treballar per pagar els deutes

La cantant Isabel Pantoja, la tieta d’Anabel, ha rebut una molt bona notícia gràcies a l’absolució que ha tingut en el seu judici. El jutge ha considerat provat que no era coneixedora de la il·legalitat de la venda del seu xalet i gràcies a això s’ha estalviat la pena de presó. Ara que ha deixat enrere aquest gran problema, pot començar a buscar feina. En cas de començar a oferir concerts, podria guanyar diners que l’ajudin a fer front als deutes que acumula amb Hisenda.

Fins ara té 414.000 € per pagar, quantitat que li reclama Hisenda i que avalarà amb la gira per Amèrica que acaba de signar. Isabel Pantoja té quatre dates contractades fins ara, però està a l’espera de tancar nous compromisos que incrementin encara més els diners que pugui guanyar.

Isabel Pantoja torna a actuar a Amèrica | Europa Press

Fonts properes a la cantant asseguraven que estava aïllada i que no parlava amb ningú. Ara bé, aquesta notícia de la seva gira d’Amèrica trenca amb aquesta idea. Ella vol buscar un futur i és per això que intenta trobar una solució als problemes financers que arrossega. Sap que al final haurà de vendre Cantora, la finca familiar per la que li donarien quatre milions d’euros.