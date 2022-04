Isabel Pantoja, absolta en el judici per la venda del xalet

Isabel Pantoja pot respirar una mica més tranquil·la. Acaben de publicar la sentència del judici en el que la Fiscalia li demanava tres anys de presó. L’acusaven d’haver comès un delicte d’insolvència punible en la venda del seu xalet de Marbella. Ella va negar haver-ho fet durant la vista, en la que les càmeres van gravar-la plorant sense consol.

De fet, va deixar clar que en aquell moment ella es trobava a dins de presó i que “no tenia el cap per a res” quan va saber que hi havia un deute amb la constructora. Tot ho hauria gestionat el seu germà Agustín, qui assegura que no va comentar-li absolutament res sobre el tema: “Durant les visites a presó només ens abraçàvem i ens preguntàvem si estàvem bé”. El jutge considera, després de la seva declaració i de les proves que s’han presentat, que l’artista és innocent i per això ha decidit absoldre-la. Així ho assegura el mitjà Málaga Hoy, que treu a la llum la sentència del jutge que més il·lusió farà a la cantant.

Isabel Pantoja, entre llàgrimes al judici | Europa Press

Isabel Pantoja té altres problemes econòmics

La cantant s’ha estalviat el greu problema que li suposaria tornar a presó, així com tots els diners que hauria d’haver pagat en cas de ser declarada culpable. Aquest alleugeriment l’ajudarà molt, però no impedeix que continuï carregada de deutes. Encara ha de pagar els 414.080 € que deu a Hisenda, el que pretén fer a través del caixet que rebrà en els pròxims concerts. Diversos mitjans asseguren que estaria a punt de tancar una gira d’actuacions per Amèrica, la que podria comportar-li molts diners extres que li anirien genial per poder fer front a les quotes impagades de la hipoteca de la finca familiar, un deute que arriba als 1,5 milions d’euros.

Els amics de la cantant expliquen com està

Veure-la tan afectada durant el judici va demostrar que la cantant travessa un moment molt complicat. Se li acumulen els problemes, amb deutes cada vegada més elevades, pocs ingressos i una petició de presó que va acabar d’enfonsar-la. Les càmeres van evidenciar que s’ha aprimat considerablement i la seva veu deixava clar que estava realment preocupada pel seu futur. Tampoc no l’ajuda no parlar-se amb el fill, amb Kiko Rivera, que li ha retirat la paraula en assabentar-se que va aprofitar-se d’ell per quedar-se amb part de l’herència del pare.

El tertulià de televisió José Manuel Parada, qui fos un dels millors amics d’Isabel Pantoja, ha concedit una entrevista a La Nueva España en la que reconeix que l’estat anímic de la cantant no és el millor. De fet, assegura que sap que es troba reclosa a casa des de fa temps: “Està allà ficada a Cantora amb el seu germà i no té relació amb els nets ni amb els fills ni amb ningú. A mi em fa molta pena perquè l’he estimat molt… molt de debò. L’hem de deixar en pau i respectar-la”.

Isabel Pantoja, tancada a casa sense sortir | Telecinco

La situació d’Isabel no fa pena al seu fill Kiko

Kiko Rivera no es parla amb la mare des de fa més d’un any, quan va descobrir que s’havia quedat amb diners que li pertanyien a ell. Des de llavors només s’han vist en una ocasió, quan va morir la mare d’Isabel Pantoja i Kiko va retrobar-se amb ella a la casa familiar després del tanatori. La situació no ha millorat gaire, per això, ja que encara hi ha moltes coses a perdonar. Ell se centra en la seva pròpia vida, el que demostra en el perfil d’Instagram. Aquest cap de setmana ha celebrat el triomf del Betis i ha aprofitat per fer promoció de les actuacions que té previstes pròximament: “No te la pots perdre“, ha deixat escrit.

Sobre el judici de la mare, es va limitar a escriure a Instagram que no va ser fàcil veure-la asseguda en la banqueta dels acusats: “Espero de tot cor que a la meva mare no li passi res dolent, encara que ja toca que es posi en mans de gent que la pugui ajudar i, encara que faci mal, que se separi d’aquell que no li fa bé”, deia tot fent referència al seu tiet i aprofitant per enviar una clatellada a la mare.