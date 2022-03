Isabel Pantoja va patir una forta crisi d’ansietat en acabar de declarar

Isabel Pantoja va reviure dimarts al matí un dels pitjors moments de la seva vida. Nou anys després, la cantant va tornar a seure a la banqueta dels acusats. En aquesta ocasió, la Fiscalia demana tres anys de presó per a ella, acusada d’un delicte d’insolvència punible. La seva arribada als jutjats va ser gravada per una allau de periodistes, una situació caòtica amb una marea que va haver de travessar mentre es feia pas com podia.

Isabel Pantoja | Europa Press

Va ser dins de la sala quan Isabel Pantoja va començar a plorar. Visiblement dolguda i amb un rosari a les mans, no podia evitar les llàgrimes quan el jutge li preguntava si estava bé. La situació per a ella és molt delicada, ja que podria tornar a presó i els seus familiars sospiten que no superaria aquest cop.

De fet, diverses informacions apunten al fet que la cantant va patir una forta crisi a Cantora després d’abandonar els jutjats de Màlaga. “Justament després d’arribar a Cantora, la situació estava fora de control per part d’Isabel i també d’Agustín, que estava bastant nerviós i ansiós”, ha explicat el periodista Antonio Rossi a ‘El Programa de Ana Rosa’.

Isabel Pantoja – Europa Press

Trucada a l’hospital de Jerez

En aquest sentit, Rossi ha afegit: “Finalment, es van posar en contacte amb l’hospital de Jerez ja que volien demanar consell mèdic. A més, Agustín va abandonar Cantora a finals de la tarda, i es veu que va ser per recollir tot el que li havien aconsellat en aquesta trucada i va tornar a Cantora per assistir a la seva germana”.