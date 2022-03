Isabel Pantoja s’enfronta a tres anys de presó

Torna el malson per a Isabel Pantoja, que està passant un dels pitjors moments de la seva vida. A la recent mort de la seva mare, i a l’enfrontament que manté amb el seu fill Kiko Rivera, i que fa que no tinguin relació, se suma la possibilitat que la cantant torni a entrar a la presó. Isabel Pantoja s’asseu aquest dimarts a la banqueta dels acusats en els jutjats de Màlaga i s’enfronta a tres anys de presó per un delicte d’insolvència punible.

Isabel Pantoja – Telecinco

A la cantant no se la veu públicament des del mes de novembre, quan va anar a pregar al Rocío. En aquest sentit, Alessandro Lequio ha opinat, des de ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a col·labor que “això és el de sempre: tot el que li passa a aquesta senyora és estrany i retorçat”. Per la seva banda, el periodista Antoni Rossi ha dit: “S’enfronta a una situació molt complicada, perquè la qüestió és que hi va haver una quita perquè el registre del Registre de la Propietat s’aixequés per poder vendre la casa, tot i saber ells que l’empresa que el tenia no era la propietària del deute”.

“M’estranya que Isabel no sapigués res”

Per a Rossi, “hi ha un coneixement clar de tot el que es va fer, i quan tu dones poders te la poden jugar, però m’estranya que Isabel Pantoja no sabés res, encara que estigués en aquell moment a la presó, perquè el seu germà l’anava a veure totes les setmanes i li havia encarregat a ell totes les seves gestions”. En aquest sentit, el periodista ha insistit: “De debò que m’estranya molt que estigués aliena a un assumpte tan important com la venda de la casa de La Pera“.

Antonio Rossi | Telecinco

“No és creïble l’argument que vol fer servir dient que ella estava a la presó i que no sabia res”, ha defensat Rossi, que ha deixat clar que “no estem parlant d’una minúcia, sinó d’una estratègia per reduir un pagament que ella ha de fer“.