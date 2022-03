Isabel Pantoja deshereta els fills i els acusa de maltractament psicològic

Isabel Pantoja s’ha assegut en el banc dels acusats aquesta setmana, un mal tràngol que ha provocat que revisqués la seva estada a presó. Ha estat molt criticada la pressió dels mitjans de comunicació que estaven en la sala del judici. La van veure plorar i, poc després, va publicar-se que la cantant havia necessitat assistència mèdica quan va arribar a casa per un atac d’ansietat molt fort. I és enmig d’aquest caos, que Gema López s’ha assabentat d’una informació bomba: Isabel Pantoja ha decidit desheretar els fills. No hi ha marxa enrere, l’artista vol trencar definitivament amb uns joves amb els qui pràcticament no es parla. Isa va visitar-la a Cantora després del judici, però les coses entre elles no deuen estar massa bé quan això no ha impedit que també li tregui l’herència.

La col·laboradora de Sálvame assegura que Isabel Pantoja s’ha reunit amb un notari de Cadis per ratificar el seu testament i desheretar-los. Qui es quedaria amb els seus béns seria el germà, Agustín Pantoja, a qui considera com l’únic suport que li queda.

La cantant no vol que els fills es quedin amb res seu, encara que hauria de ser seu legítimament parlant. Per tal d’aconseguir que no heretin res, hauria deixat per escrit que els dos l’han sotmès a un maltractament psicològic. Aquest seria l’argument en el que s’hauria emparat per desheretar-los: “En el cas de Kiko Rivera, també afegeix que ha comès injúries greus contra ella amb publicitat i de manera continuada”.

Kiko Rivera i Isabel Pantoja, en un plató de televisió | Europa Press

Però la cosa no acaba aquí, ja que l’artista també hauria deixat per escrit la condició que haurien de complir els fills si en algun moment tornessin a tenir relació i els volgués incloure en el testament: “Kiko hauria d’acudir al mateix notari i demanar perdó a la mare per escrit”. En cas que Isabel Pantoja morís i els nois no estiguessin d’acord amb què fos el tiet qui ho heretés tot, haurien de recórrer el testament i iniciar una batalla legal perquè hagués de demostrar que realment hi ha hagut maltractament psicològic per part seva.