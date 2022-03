Isabel Pantoja es posa a plorar en el seu retorn al banc dels acusats

Isabel Pantoja ha reviscut aquest matí un dels pitjors moments de la seva vida. Nou anys després, la cantant ha tornat a seure en el banc dels acusats. En aquesta ocasió, la Fiscalia demana tres anys de presó per a ella, acusada d’un delicte d’insolvència punible. La seva arribada als jutjats ha estat gravada per una allau de periodistes, una situació caòtica amb una marea que ha hagut de travessar mentre es feia pas com podia.

Ha estat a dins de la sala quan Isabel Pantoja ha començat a plorar. Visiblement dolguda i amb un rosari a les mans, no podia evitar les llàgrimes quan el jutge li preguntava si estava bé. La situació per a ella és molt delicada, ja que podria tornar a presó i els seus familiars sospiten que no superaria aquest cop. L’artista ha estat acompanyada en tot moment del seu germà, l’únic membre de la família més propera amb qui es parla. D’ell ha arribat a dir que és “l’única persona” que té al seu costat, el que s’entén tenint en compte que els fills no es parlen amb ella. Ha intentat justificar-se, dient que ella l’única que volia era “salvar” el seu patrimoni.

La situació no és fàcil, però és que encara podria complicar-se encara més. La Fiscalia sembla tenir clar que Isabel Pantoja hauria actuat il·legalment amb l’objectiu de beneficiar-se’n econòmicament, el que és greu perquè ja té antecedents pel cas de corrupció en el que la va endinsar l’exparella, l’exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Ara haurà d’esperar a la decisió del jutge, que té a les seves mans la seva llibertat.

Isabel Pantoja s’ha emocionat durant el judici | Europa Press

La seva filla petita, Isa Pantoja, ha concedit unes declaracions a ‘El Programa de Ana Rosa’ en les que ha assegurat que no ha dormit “en tota la nit”: “Pensava molt en la meva mare perquè això ha hagut de provocar que recordi moments dolorosos i no és bo per a ella en aquest moment anímic tan fluix. Aquest tema la perjudicarà més encara. Ella que no surt de casa, fer-ho per anar al judici… Ha hagut de ser horrible”.