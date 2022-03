Kiko Rivera, molt preocupat per si Isabel Pantoja el deixa sense herència

Isabel Pantoja ha dit prou i ha pres la decisió de desheretar els seus fills, Kiko Rivera i Isa Pantoja. No hi ha marxa enrere, la cantant vol trencar definitivament amb uns joves amb els qui pràcticament no té cap relació. Així ho va anunciar la periodista Gema López al programa ‘Sálvame’, on va assegurar que Isabel Pantoja s’havia reunit amb un notari de Cadis per ratificar el seu testament i desheretar-los.

Isabel Pantoja | Europa Press

Segons aquesta informació, qui es quedaria amb els seus béns seria el germà, Agustín Pantoja, a qui considera com l’únic suport que li queda. La cantant no vol que els fills es quedin amb res seu, i per tal d’aconseguir-ho, hauria deixat per escrit que els dos l’han sotmès a un maltractament psicològic.

Per la seva banda, la periodista Paloma García-Pelayo ha reconegut que no ha pogut confirmar al 100% què ha passat, però que, en canvi, sí que ha confirmat la visita de la cantant a la notaria, fa 12-13 dies, en companyia del seu germà Agustín, on va estar reunida amb la notària. Però ha dit que no li han confirmat que la gestió que va fer aquell dia fos rectificar el testament, ni deixar res per escrit.

Paloma García-Pelayo | Telecinco

Segons la periodista, “crida l’atenció aquesta visita, sí, però podria tenir a veure amb els terrenys de Cantora”. En canvi, García-Pelayo sí que ha parlat de com s’han pres la notícia els fills de la cantant, especialment Kiko Rivera: “Està molt preocupat”.