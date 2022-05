Anabel Pantoja podria abandonar ‘Supervivientes’ per un problema a casa

Anabel Pantoja podria veure’s obligada a abandonar Supervivientes per culpa d’un problema a l’exterior. La col·laboradora de Sálvame, coneguda per ser la neboda més mediàtica d’Isabel Pantoja, té el pare malalt. Ella ja va marxar a Hondures conscient de la malaltia del seu pare, que es troba en un estat físic delicat. Ara bé, l’home hauria empitjorat considerablement aquests darrers dies i això podria forçar-la a tornar a Espanya abans del previst.

Aquesta és la segona vegada de la jove tertuliana en el reality més popular de Telecinco. En la seva estrena no va aguantar gaires dies, per la qual cosa l’organització del programa va voler donar-li aquesta segona oportunitat de demostrar que podia sobreviure i ser una bona concursant. En cas que es confirmi aquest segon abandonament, té pinta que no podria haver-hi un tercer viatge.

Empitjora l’estat de salut del pare d’Anabel Pantoja

L’encarregat de donar la notícia ha estat Kiko Hernández, el seu company de programa. Ha revelat que Bernando Pantoja estaria a l’hospital ingressat una altra vegada per un empitjorament del seu estat. De moment no han informat Anabel sobre aquest problema del pare, ja que tenen prohibit rebre notícies de l’exterior. En cas que la salut del pare fos preocupant, però, la direcció del programa es veuria obligada a explicar-li perquè ella decidís què fer.

El problema? Que ella abans de marxar li va demanar a Jorge Javier Vázquez que no li digués res del pare a no ser que fos greu: “Només voldré saber com està si hi ha canvis importants, perquè si em vas parlant d’ell cada setmana… sé que em desestabilitzaré“. El tertulià de Sálvame ha deixat caure que és probable que l’informin al respecte aquest dimecres o potser durant la gala de dijous. En cas de decidir voler estar al costat del pare a Sevilla, hauria d’abandonar i tornar a dir adeu al concurs de manera precipitada. Per als teleespectadors suposaria un cop fort, ja que ara s’estava mostrant més forta i estava donant joc. Això no ha impedit que hagi tingut moments de debilitat, però semblava decidida a aguantar fins que l’audiència la volgués allà.

Se sabrà què passa en les pròximes hores, quan el programa parli amb la família d’Anabel Pantoja per confirmar com es troba el pare i conèixer la realitat del seu estat de salut abans de comunicar res a la concursant i arriscar-se a un abandonament que no els beneficiaria.

Anabel Pantoja, frustrada i sense ganes de res

Aquesta notícia arriba poc després que Anabel Pantoja hagi mostrat la seva pitjor cara en el concurs. No li ha agradat abandonar el privilegi que li donava trobar-se a Playa Royale, així com tampoc no s’ha mostrat molt optimista davant una de les proves que havia de superar: “Ho sento, companys, però no penso fer res“.

I per què? En enfadar-se amb l’organització del programa per enganyar-los. Juntament amb dos companys més, havien de pujar fins a dalt de la muntanya amb un tòtem que pesava molt. Un cop allà, havien de decidir si menjar-se uns frànkfurts allà mateix o renunciar a ells i tornar a baixar amb una recompensa per als seus companys. Finalment es decidien per aquesta segona opció, un acte de companyonia que no sortia com ells volien perquè descobrien que la recompensa eren tres limes, sal, pebre i julivert.

La decepció va ser enorme: “Vam veure el menjar i no la vam menjar perquè pensàvem que era millor que els companys tinguessin recompensa també. Però veure que la recompensa era això… És frustrant. No tinc energia per a més. No tinc res. No tinc foc i no tinc dignitat. M’han fet pujar fins allà per després donar-me tres limes de m…? M’hauria d’haver menjat els frànkfurts”.

Anabel Pantoja, tras una recompensa fallida: “Estoy muy cabreada, no pienso hacer nada” #SVÚltimaHora https://t.co/bvHpTS8s4g — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2022

La decepció se sumava a la ràbia de no poder fer foc, dues males notícies que feien que Anabel Pantoja es posés a plorar: “Mai abans no he fet foc, però ho continuaré intentant fins que es posi el sol”.