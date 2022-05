Nacho Palau: “Amb Miguel Bosé m’he sentit desprotegit i espantat”

Nacho Palau és una de les incorporacions més atractives d’aquesta edició de Supervivientes, el reality de Telecinco que més audiència els fa aconseguir. L’escultor valencià és l’exmarit de Miguel Bosé, amb qui manté una guerra judicial per la custòdia dels quatre fills que tenen en comú. En un principi semblava que no volia parlar molt de l’ex, un hermetisme que deixava d’estranyar quan es filtrava a la premsa que l’advocat del controvertit cantant l’havia amenaçat de demandar-lo si parlava sobre la relació que van mantenir durant més de 20 anys. Ara ha trencat el seu silenci i ha parlat sobre ell, el que podria generar-li greus conseqüències legals.

Nacho Palau se sincera sobre la relació amb Miguel Bosé

I què és el que ha dit? Els companys tenien ganes que parlés sobre Miguel Bosé, el que els donava ales per interrogar-lo i aconseguir que s’acabés desfogant. Nacho Palau ha explicat com el va conèixer i com va ser donar el pas de començar a viure junts. Ha assegurat que només tenia 19 anys quan van començar a sortir, un moment en el que el cantant ja tenia 37 anys: “Vaig marxar de casa molt jove i he estat amb ell més de vint anys. De fet, he estat amb ell més temps que amb la meva família. He viscut molt bé, m’ho he passat molt bé i he treballat molt”.

No tot va ser de color de rosa, per això. Només cal recordar l’última entrevista que va concedir sobre el pare dels seus fills: “La nostra era una història d’amor que va convertir-se en una de terror. Miguel Bosé té una part molt fosca”, va dir llavors. Què hi ha afegit ara? En un primer moment es mostrava una mica conciliador: “Les coses passen i passen…”. Ara bé, finalment va començar a parlar: “Em vaig veure desprotegit i espantat. Les coses les veus venir, però esperen que et protegeixin i que mai acabin així. M’ha costat molt remuntar des d’allà, perquè com li expliques aquesta situació als nens?”, reconeixia visiblement emocionat.

Sobre la família Bosé, no ha dit massa cosa. Simplement ha aplaudit la seva exsogra: “Era divina, Lucía Bosé. Moria d’amor amb ella. Sobre la resta… Lucía Dominguín viu a prop nostre i també Palito, a qui jo vaig veure néixer”.

Nacho Palau i Miguel Bosé, junts en una foto d’arxiu | Europa Press

L’escultor manté una batalla judicial contra el cantant

Ha tornat a deixar clar que l’única cosa que vol és que els quatre nens creixin com a germans, amb les mateixes oportunitats i comoditats. Encara no entén l’actitud que està mantenint l’ex, que es nega totalment a què el jutge els consideri a tots quatre germans. Per què? En considerar que només són fills seus els dos bessons que van néixer del seu ADN.

Precisament els nens han acabat sent protagonistes en aquesta última gala. Estaven celebrant el dia de la mare quan el programa permetia a Nacho rebre un missatge de la seva, en el que li parlava sobre els dos petits que té al seu càrrec: “Els meus nets m’han fet el regal més meravellós, una planta pel dia de la mare. Estic neta de tot i posant-me forta per al teu retorn d’aquí a tres mesos. Els nens estan molt orgullosos del seu pare. L’esforç valdrà la pena”, li assegurava la progenitora.

Miguel Bosé va publicar una foto amb els quatre nens | Instagram

La situació de Nacho Palau no és fàcil, especialment pel que fa a l’economia. L’escultor no té una feina estable i ha de fer malabars per poder mantenir els fills. Si ha acceptat participar en aquest reality, de fet, és per aconseguir diners que li permetin cuidar-los bé i poder continuar en la batalla judicial contra l’ex. De moment la cosa està estancada i caldrà esperar per conèixer més novetats en el cas, el que confia que acabi forçant el cantant a considerar els quatre nens com a fills seus.