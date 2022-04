Miguel Bosé, rabiós i maleducat amb una reportera: “No s’atreveixi”

Miguel Bosé torna a estar d’actualitat per haver mostrat el seu pitjor caràcter en directe. El cantant no gaudeix de bona premsa des que reconegués públicament ser negacionista de la Covid. Ara bé, sembla que li és ben igual… tenint en compte que no fa res per guanyar algun seguidor més. Ni es mostra simpàtic ni vol que el molestin, el que ha deixat clar en una trucada telefònica amb un programa de televisió. Viva la vida, el magazín dels caps de setmana de Telecinco, el trucava per preguntar-li sobre el fitxatge del seu exmarit a Supervivientes.

Nacho Palau serà concursant del reality, el que suposarà la seva primera aparició televisiva. Molts esperen que aprofiti per revelar els secrets més foscos del cantant, per la qual cosa li preguntaven a ell directament. La sorpresa era que Miguel Bosé optava per no respondre sobre el tema i tampoc sobre cap altre. Maleducat i sense cap mena de tacte, arribava a amenaçar la reportera que el trucava tal com ha mostrat la gravació que han emès aquest diumenge.

“No torni vostè a trucar a aquest número mai més. Mai més. Deixi de trucar a aquest número i deixi de molestar en un número que és privat. Espero que no torni a trucar mai més. No s’atreveixi a fer-ho, no s’atreveixi“, deia abans de tallar la trucada abruptament.

Miguel Bosé, maleducat amb una reportera | Telecinco

El cantant s’ha mostrat molt enfadat | Telecinco

I finalment, Miguel Bosé acabava esclatant | Telecinco

D’aquesta manera, Miguel Bosé torna a demostrar que no és amic dels periodistes i que no vol que el molestin. No reaccionarà, de moment, a la nova aventura professional del seu exmarit. Caldrà esperar a veure què hi explica Nacho realment per veure si el cantant diu què en pensa de tot plegat quan actualment es troben enfrontats en una batalla judicial molt lletja per la custòdia dels fills.