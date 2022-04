‘Supervivientes 2022’: sorpreses entre els primers concursants oficials

Supervivientes escalfa motors i comencen a fer-se oficials els noms dels primers concursants confirmats per a aquesta edició. Telecinco travessa una etapa molt complicada, per la qual cosa ho confien tot al seu reality estrella per poder respirar una mica. Necessiten audiència desesperadament, així que s’han gastat els diners en un càsting atractiu que pugui enganxar amb les seves aventures en una illa deserta d’Hondures. Jorge Javier Vázquez repeteix al capdavant del programa, mentre que Lara Álvarez explicarà les novetats dels participants des d’allà. La resta de gales se les repartirà Carlos Sobera, que també repeteix, i la incorporació d’enguany, Ion Aramendi.

1. Nacho Palau, escultor i exmarit de Miguel Bosé. El divorci del cantant i l’artista ha estat molt tempestuós. Després de 26 anys junts, van decidir fer vides separades i això va canviar radicalment la rutina dels quatre fills que tenen en comú. El problema va ser que Miguel Bosé va decidir que només es quedaria vivint amb ell els dos nens que tenen el seu ADN, mentre que cediria la custòdia dels altres dos a Nacho perquè aquests els van tenir amb els gens del valencià. Nacho Palau no vol consentir que separi els quatre nens, que fins llavors havien viscut com germans. És per això que va engegar una batalla legal contra l’ex que encara dura. Fins ara només havia parlat del tema en entrevistes telefòniques puntuals, per la qual cosa Supervivientes serà la seva primera experiència televisiva. De ben segur que els presentadors aprofiten la seva presència per interrogar-lo sobre els secrets més foscos del seu ex.

2. Kiko Matamoros, col·laborador de Sálvame. El conegut tertulià era el nom que més havia sonat de cara a aquesta edició. Ja feia temps que deixava caure que li agradaria participar en el programa, un desig que finalment complirà. Hauria estat fàcil convèncer-lo, encara que la seva signatura hauria arribat acompanyada de moltes exigències a canvi. Entre elles, la més destacada és el veto que hauria imposat. No volia compartir aquesta experiència amb Makoke, la seva ex i mare de la filla petita. La parella va estar més de 20 anys junts, però ara no es poden ni veure i Kiko no volia consentir que el seu concurs es basés en aquesta mala relació. La cadena hauria cedit i hauria trencat el contracte que havien signat amb ella, el que ha denunciat des de platós de la cadena.

3. Ainhoa Cantalapiedra, cantant i guanyadora d’Operación Triunfo 2. Qui es convertís en la segona guanyadora d’OT en el 2002, ara tornarà a televisió de la mà de Telecinco. Ainhoa, que ha continuat lligada a la música tot aquest temps, demostrarà que encara és una dona de caràcter i que té moltes ganes de tornar a la primera línia mediàtica. L’expectació que la va envoltar en aquella època era molt gran, però és cert que poc s’havia sabut d’ella des de llavors. De fet, una de les darreres entrevistes a televisió que se li recorden va ser al desaparegut Crónicas Marcianas. Allà va deixar clar que és una dona que no es calla les coses, una sinceritat que pot donar joc a Supervivientes.

4. Marta Peñate, exconcursant de La isla de las tentaciones. La canària va entrar al reality per demostrar que la seva relació amb el Lester podia funcionar després d’onze anys plens de ruptures. No va ser així i van acabar el concurs separats, una experiència traumàtica en la que va demostrar que és una dona decidida i amb molt mala bava. D’allà va passar a provar sort en altres tres realities de la cadena, fins arribar a Supervivientes. Aquí demostrarà que té prou força per suportar la pressió i arribar fins a la final. Caldrà veure si ho fa encara amb parella, ja que el Tony Spina l’esperarà fora tot confiant que no li sigui infidel amb algun company.

El programa de Telecinco encara no té data d’estrena confirmada, però és probable que arribi a la graella televisiva d’aquí a poques setmanes. La cadena encara la gran final de Secret Story i, un cop finalitzi, tindran via lliure per començar a emetre aquest reality tan esperat. De moments van deixant anar els noms dels concursants amb comptagotes, el que manté els teleespectadors pendents.