Kiko Matamoros anirà a ‘Supervivientes’ a canvi d’una condició molt cruel

Després de molts dies d’especulacions, la veritat surt a la llum. Kiko Matamoros serà el fitxatge estrella de la nova edició de Supervivientes, tal com avança la revista Lecturas. El col·laborador de Sálvame ha estat negociant amb la cadena durant moltes setmanes, fins que haurien arribat a un acord econòmic. El punt que més discordança hauria generat tindria a veure amb els seus companys de concurs, ja que ell no estaria disposat a participar en el reality si l’obliguen a haver de conviure amb certes persones.

És per això que el tertulià ha imposat una condició a la seva signatura, que vetin la participació de Makoke. Parlem de la seva exdona, la mare de la seva filla petita. Van estar junts durant més de dues dècades, però el divorci va ser tempestuós i ara no es poden ni veure. Cada vegada que parlen de l’altra a televisió acaben dient-se de tot, uns insults que no vol que es repeteixin durant la seva estada a Hondures.

Makoke i Kiko Matamoros, quan encara eren parella | Europa Press

Telecinco hauria acceptat aquesta negativa, encara que Makoke ja havia acceptat formar part dels concursants i el més interessant de la seva participació era, precisament, que es veiessin les cares després de la separació. Finalment, ella no podrà participar-hi, encara que aquest era un dels seus grans somnis professionals. La cadena s’hauria decantat pel col·laborador de Sálvame en considerar que pot donar més joc amb el seu caràcter, el que caldrà veure si els surt bé.

Li han preguntat directament si és cert que anirà a l’illa de Supervivientes, però ell ha optat per escriure un missatge xifrat: “La meva participació és un somni per complir, en cap cas un malson insuportable”. Vol dir amb això que és probable que hi vagi?

Kiko Matamoros deixa caure que podria anar a Supervivientes | Instagram

En cas de confirmar-se la notícia, aquesta seria la primera vegada que Kiko Matamoros participa en un reality de televisió. L’hem vist en molts programes del cor diferents, però mai en la tessitura d’haver de conviure amb altres famosos. És probable que busquin algun altre enemic seu per motivar que faci parlar encara més. De moment caldrà esperar a la llista de concursants definitiva i oficial.