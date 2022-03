Nacho Palau, l’ex de Miguel Bosé, canvia de vida radicalment

Miguel Bosé i la seva exparella, l’escultor valencià Nacho Palau, continuen immersos en una batalla judicial per la custòdia dels seus fills. Quan estaven junts van tenir quatre nens mitjançant dues gestacions subrogades, una amb l’ADN de cadascú. Els van criar junts com una família, però la seva separació va canviar-ho tot. El cantant de Te amaré va decidir que només volia la custòdia dels fills que tenen la seva sang, el que va indignar de mala manera el seu ex que continua lluitant perquè tots quatre siguin considerats germans legalment. La primera fase del judici ha donat la raó a Miguel Bosé, el que complica la situació del seu exmarit perquè ni tan sols pot veure els altres nens perquè viuen a Mèxic amb l’artista.

Nacho Palau vol convertir-se en influencer | Instagram

Nacho Palau ha lamentat tenir problemes econòmics des que va començar tota aquesta història, la que l’ha fet gastar-se molts diners en advocats. Ha estat canviant de feina moltes vegades, des de un lloc com a cuiner en una residència de gent gran com en una fàbrica d’embotits. Ara ha trobat l’estabilitat gràcies a un taller d’escultures en el que crea elements decoratius de ceràmica. Així mateix, també ha optat per començar a tenir més presència a les xarxes socials i cobrar un sou modest com a influencer, el que aprofiten algunes empreses d’alimentació per fer-lo servir com a reclam publicitari. De moment té pocs seguidors i El Español calcula que no guanyaria més de 100 € per cada publicació, però no està gens malament per començar.

Nacho Palau mostra com són els bols que dissenya | Instagram

De moment intentarà guanyar-se la vida d’aquesta manera, una feina nova que espera que l’ajudi a guanyar diners suficients per poder mantenir els seus fills sense l’ajuda econòmica de Miguel Bosé, que vol desentendre’s d’ells completament.