Rafa Nadal i Mery Perelló surten des que eren molt jovenets, tota una vida junts de la que en donaran detalls en la docusèrie sobre ell que ha preparat Netflix. El tenista s’obrirà en canal en quatre capítols que s’estrenaran el pròxim 29 de maig, els quals pretenen mostrar com és l’estrella en la intimitat. Ell mateix ha promocionat aquesta finestra oberta a la seva intimitat de la següent manera: “Hi ha molts detalls de la meva carrera que es desconeixien i, ara, vull ensenyar un toc de realitat del que és la vida d’un tenista professional amb problemes durant la meva carrera a nivell de lesions”.
Com dèiem, però, els seus fans més tafaners també gaudiran d’aquest documental perquè parlarà de moltes coses més enllà de fer un repàs de tot el que no s’ha vist de la seva trajectòria professional. Per exemple? Doncs, precisament, de la relació amb Xisca. Quan es van conèixer i quan van enamorar-se? Fins ara, només sabíem que aquesta era una relació consolidada en el temps. Doncs bé, gràcies a l’avançament que ha fet Vanitatis sabem alguna informació nova al respecte abans de l’estrena.
Com i quan es van conèixer Rafa Nadal i Xisca Perelló?
Les famílies de Rafa Nadal i Xisca Perelló es coneixen des d’abans que ells dos naixessin, ja que vivien a Manacor i aquesta és una localitat petita. Així ho confirmen en un moment del documental en el qual deixen enrere l’hermetisme que sempre els ha caracteritzat. Formen un matrimoni molt discret, un caràcter reservat que els honra i també fa augmentar l’interès al respecte.
I no és que les famílies simplement es trobessin pels carrers de la localitat, sinó que tenien una relació propera. De fet, ara hem sabut que Mery Perelló va ser una de les convidades a la Primera Comunió del Rafa: “Recordo anar-hi, però jo només tenia sis anys“. Quan van conèixer-se més, realment, va ser quan eren adolescents: “Era estiu quan vam començar a sortir, encara que no recordo quin va ser exactament, però sí que va ser el moment en què ell va començar a perseguir-me”.
Veure-la parlar d’una manera tan oberta davant les càmeres sorprèn, ja que sempre se l’ha vist molt tímida i evitant els periodistes. Ara bé, sembla que en aquesta ocasió es deixarà emportar perquè ha tret a la llum, fins i tot, aquest detall que demostra que era ell qui tenia més interès en ella. Rafa Nadal, de fet, prossegueix la història amb confiança: “Vaig començar a enviar-li missatges, però ella responia sense massa interès“. Per tant, sembla que va ser d’aquells casos en què un dels dos s’esforça a conquistar l’altre: “Estava enamorat d’ella i em va donar la força interior per mantenir l’estabilitat quan realment ho necessitava“, ha arribat a confessar de manera tendra.
Casats des del 2019 i pares de dos nens, el Rafa de quatre anys i el Miquel, de només un. En el documental sentirem les confessions de la Mery, però també veurem alguna escena amb el fill. Entre les confessions del mallorquí que hi deixarà anar, que sempre ha tingut una educació molt “familiar“, que continuar vivint a l’illa ha estat “de vital importància” o que li ha costat molt prendre la decisió de protagonitzar un documental precisament perquè no volia molestar les persones del seu entorn.