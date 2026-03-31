Rafa Nadal ha acumulat milions i milions d’euros després de tants anys a la primera línia del tenis mundial, una estrella que també ha sabut invertir bé tot el que ha guanyat. Prova d’això, la mansió que va comprar-se fa un temps a la República Dominica, un autèntic paradís d’aigües cristal·lines. Ara, però, ha escollit un altre destí del Carib com a escenari d’una reunió familiar. Ens referim a Exumas, a les Illes Bahames, on ha gaudit d’unes vacances a les quals ha convidat a un munt de gent si ens fixem en les fotografies que ha compartit al seu perfil d’Instagram.
“Recentment, he passat uns dies molt especials amb la meva família a Exumas. Un lloc únic, ple de naturalesa maca. Som molt afortunats de gaudir de llocs com aquest i ens recorda com és d’important protegir-los per al futur. Sempre agraït per a aquests moments amb la meva família“, ha escrit ell mateix.
Acompanyat de la seva dona, els fills, la germana Maribel, els pares, nebots, cosins… tots han pres el sol i s’han banyat en les aigües cristal·lines que presenta aquesta illa a més de 7.000 km de distància. Són molts els famosos que trien aquest destí, popular entre els més rics, ja que es tracta d’una proposta molt exclusiva -i encara més cara- amb costes tranquil·les i zones residencials allunyades que permeten gaudir de la màxima de les privacitats.
Aquesta Setmana Santa, l’estan passant tots junts a les Illes Bahames. Les instantànies que ha publicat al seu perfil d’Instagram permeten veure com estan d’units, tots abraçats i fent un munt d’activitats. Per exemple? La pesca, ja que han posat part d’ells amb un munt de peixos i llagostes gegants amb una pinta exquisida.
Rafa Nadal no té casa aquí, que se sàpiga, així que deu haver-li costat moltíssim convidar-los a tots tenint en compte els preus que demanen per a una setmana allà. També és cert que no deu haver estat cap mena de problema per a ell, és clar. Fins ara, només s’havia filtrat a la premsa la seva adquisició d’una mansió a la República Dominicana. Era el 2012 quan va comprar-se una casa a Playa Nueva Romana, un complex residencial amb piscines, camp de golf i tots els luxes imaginables que barreja el luxe d’un ressort cinc estrelles amb la privacitat que requereixen els famosos com ell.
En el seu cas, va comprar una vila d’estil modern que compta amb dues plantes entre les que trobem tres dormitoris, una cuina totalment equipada, amb menjador, menjador, piscina privada, jardí i l’accés als serveis prèmium com el port, el club de la platja, gimnàs, spa i un club de tenis. No li falten propostes per gaudir dels diners que s’ha guanyat, això queda clar. Els fans han aplaudit que descansi i han manifestat la seva enveja sana davant d’una bona vida que no tothom pot permetre’s.