Rafa Nadal ha estat un dels esportistes més exitosos dels últims anys, tot un mestre del tenis que ha fet història. D’ell se saben poques coses més enllà del caràcter a sobre de la pista, tenint en compte que ha fet molts esforços per mantenir la vida privada allunyada del focus de la premsa rosa. Sí que va parlar-se molt de la boda multitudinària que va celebrar amb Xisca Perelló després de vint anys junts i també se sap que són pares de dos nens, el Rafael i el Miquel. La sorpresa? Que ara la seva germana ha parlat amb la premsa i, en aquesta conversa, ha revelat detalls sobre el seu caràcter. Com és el tenista en la intimitat?
Maribel Nadal ha concedit una entrevista al diari ABC que serveix per conèixer com és el caràcter real del mallorquí. Ella és la seva germana petita, a qui sempre ha estat molt unit. De fet, treballa com a subdirectora de la seva acadèmia de tenis. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física, a ella l’esport també li ha agradat tota la vida. Forma part del Departament de Màrqueting de la societat i això li ha permès conèixer la faceta d’empresari del germà: “Rafa sempre ha estat una persona molt correcta i propera amb tothom. Al final, és com ens han educat sempre a casa”.
Evidenment, no ha parlat malament del seu germà i cap. Ara bé, sí que ha sorprès que tregui a la llum bastants detalls sobre la intimitat del tenista: “Rafa és una persona molt familiar i ha mantingut l’entorn d’amics de tota la vida. La gent percep que és així i, per això, li mostren tanta estima”. A l’empresa intenten contractar “bons professionals”, diu, però assegura que el germà insisteix que vol que siguin “bones persones per sobre de tot”. Considera que Rafa Nadal ha deixat un llegat “personal i humà” al llarg de la seva carrera, el que ara intenta preservar a l’acadèmia.
La germana de Rafa Nadal, la celestina amb Xisca Perelló
El que poca gent sabia era que va ser ella, la germana de Rafa, qui va fer de celestina amb la Xisca. Maribel Nadal va ser el nexe d’unió de la parella, ja que era companya de classe amb la mallorquina. A l’escola van formar una amistat de molts anys i, quan tenien 14 anys, va presentar-li el seu germà sense imaginar-se que d’allà naixeria una història d’amor tan consolidada.
Aquesta informació fa que s’entenguin més les moltes fotos que hi ha d’elles dues juntes a la pista de tenis, ja que acostumaven a veure els partits del Rafa des de la grada mentre es dedicaven un munt de gestos de tendresa.
No se sap massa cosa de la vida sentimental de Maribel Nadal, simplement s’ha filtrat a la premsa que va passar-ho malament per culpa d’un noi alemany que es feia passar per esportista a l’acadèmia per forçar trobades amb ella. Al programa Y ahora Sonsoles, van dir l’any passat que la germana del Rafa hauria rebut missatges “de to amenaçant i seriós” en un episodi d’assetjament que els va tenir preocupats.