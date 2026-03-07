Rafa Nadal ha sido uno de los deportistas más exitosos de los últimos años, todo un maestro del tenis que ha hecho historia. De él se saben pocas cosas más allá del carácter en la pista, teniendo en cuenta que ha hecho muchos esfuerzos por mantener la vida privada alejada del foco de la prensa rosa. Sí que se habló mucho de la boda multitudinaria que celebró con Xisca Perelló después de veinte años juntos y también se sabe que son padres de dos niños, Rafael y Miquel. ¿La sorpresa? Que ahora su hermana ha hablado con la prensa y, en esta conversación, ha revelado detalles sobre su carácter. ¿Cómo es el tenista en la intimidad?

Maribel Nadal ha concedido una entrevista al diario ABC que sirve para conocer cómo es el carácter real del mallorquín. Ella es su hermana pequeña, a quien siempre ha estado muy unido. De hecho, trabaja como subdirectora de su academia de tenis. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física, a ella el deporte también le ha gustado toda la vida. Forma parte del Departamento de Marketing de la sociedad y esto le ha permitido conocer la faceta de empresario del hermano: “Rafa siempre ha sido una persona muy correcta y cercana con todos. Al final, es como nos han educado siempre en casa”.

Evidentemente, no ha hablado mal de su hermano en absoluto. Ahora bien, sí que ha sorprendido que saque a la luz bastantes detalles sobre la intimidad del tenista: “Rafa es una persona muy familiar y ha mantenido el entorno de amigos de toda la vida. La gente percibe que es así y, por eso, le muestran tanto cariño”. En la empresa intentan contratar “buenos profesionales”, dice, pero asegura que el hermano insiste en que quiere que sean “buenas personas por encima de todo”. Considera que Rafa Nadal ha dejado un legado “personal y humano” a lo largo de su carrera, lo que ahora intenta preservar en la academia.

Los abrazos y muestras de cariño entre ellas son constantes | Europa Press

Maribel Nadal y Xisca, habituales en la grada en los partidos de Rafa | Europa Press

La hermana de Rafa Nadal, la celestina con Xisca Perelló

Lo que poca gente sabía era que fue ella, la hermana de Rafa, quien hizo de celestina con Xisca. Maribel Nadal fue el nexo de unión de la pareja, ya que era compañera de clase con la mallorquina. En la escuela formaron una amistad de muchos años y, cuando tenían 14 años, le presentó a su hermano sin imaginarse que de allí nacería una historia de amor tan consolidada.

Esta información hace que se entiendan más las muchas fotos que hay de ellas dos juntas en la pista de tenis, ya que solían ver los partidos de Rafa desde la grada mientras se dedicaban un montón de gestos de ternura.

No se sabe mucho de la vida sentimental de Maribel Nadal, simplemente se ha filtrado a la prensa que lo pasó mal por culpa de un chico alemán que se hacía pasar por deportista en la academia para forzar encuentros con ella. En el programa Y ahora Sonsoles, dijeron el año pasado que la hermana de Rafa habría recibido mensajes “de tono amenazante y serio” en un episodio de acoso que los tuvo preocupados.