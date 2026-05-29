Rafa Nadal y Mery Perelló están juntos desde que eran muy jóvenes, toda una vida juntos de la que darán detalles en la docuserie sobre él que ha preparado Netflix. El tenista se abrirá en canal en cuatro capítulos que se estrenarán el próximo 29 de mayo, los cuales pretenden mostrar cómo es la estrella en la intimidad. Él mismo ha promocionado esta ventana abierta a su intimidad de la siguiente manera: «Hay muchos detalles de mi carrera que se desconocían y, ahora, quiero enseñar un toque de realidad de lo que es la vida de un tenista profesional con problemas durante mi carrera a nivel de lesiones».

Como decíamos, sin embargo, sus fans más curiosos también disfrutarán de este documental porque hablará de muchas cosas más allá de hacer un repaso de todo lo que no se ha visto de su trayectoria profesional. ¿Por ejemplo? Pues, precisamente, de la relación con Xisca. ¿Cuándo se conocieron y cuándo se enamoraron? Hasta ahora, solo sabíamos que esta era una relación consolidada en el tiempo. Pues bien, gracias al avance que ha hecho Vanitatis sabemos alguna información nueva al respecto antes del estreno.

¿Cómo y cuándo se conocieron Rafa Nadal y Xisca Perelló?

Las familias de Rafa Nadal y Xisca Perelló se conocen desde antes de que ellos dos nacieran, ya que vivían en Manacor y esta es una localidad pequeña. Así lo confirman en un momento del documental en el cual dejan atrás el hermetismo que siempre les ha caracterizado. Forman un matrimonio muy discreto, un carácter reservado que les honra y también aumenta el interés al respecto.

Y no es que las familias simplemente se encontraran por las calles de la localidad, sino que tenían una relación cercana. De hecho, ahora hemos sabido que Mery Perelló fue una de las invitadas a la Primera Comunión de Rafa: «Recuerdo ir, pero yo solo tenía seis años«. Cuando se conocieron más, realmente, fue cuando eran adolescentes: «Era verano cuando empezamos a salir, aunque no recuerdo cuál fue exactamente, pero sí que fue el momento en que él comenzó a perseguirme».

Verla hablar de una manera tan abierta ante las cámaras sorprende, ya que siempre se la ha visto muy tímida y evitando a los periodistas. Sin embargo, parece que en esta ocasión se dejará llevar porque ha sacado a la luz, incluso, este detalle que demuestra que era él quien tenía más interés en ella. Rafa Nadal, de hecho, prosigue la historia con confianza: «Comencé a enviarle mensajes, pero ella respondía sin mucho interés«. Por lo tanto, parece que fue de esos casos en que uno de los dos se esfuerza por conquistar al otro: «Estaba enamorado de ella y me dio la fuerza interior para mantener la estabilidad cuando realmente lo necesitaba«, ha llegado a confesar de manera tierna.

Rafa Nadal y Mery Perelló explican cómo se conocieron | Europa Press

Casados desde 2019 y padres de dos niños, el Rafa de cuatro años y el Miquel, de solo uno. En el documental escucharemos las confesiones de Mery, pero también veremos alguna escena con el hijo. Entre las confesiones del mallorquín que dejará caer, que siempre ha tenido una educación muy «familiar«, que seguir viviendo en la isla ha sido «de vital importancia» o que le ha costado mucho tomar la decisión de protagonizar un documental precisamente porque no quería molestar a las personas de su entorno.