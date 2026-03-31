Rafa Nadal ha acumulado millones y millones de euros después de tantos años en la primera línea del tenis mundial, una estrella que también ha sabido invertir bien todo lo que ha ganado. Prueba de ello, la mansión que se compró hace un tiempo en la República Dominicana, un auténtico paraíso de aguas cristalinas. Ahora, sin embargo, ha elegido otro destino del Caribe como escenario de una reunión familiar. Nos referimos a Exumas, en las Islas Bahamas, donde ha disfrutado de unas vacaciones a las que ha invitado a un montón de gente si nos fijamos en las fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram.

«Recientemente, he pasado unos días muy especiales con mi familia en Exumas. Un lugar único, lleno de naturaleza hermosa. Somos muy afortunados de disfrutar de lugares como este y nos recuerda lo importante que es protegerlos para el futuro. Siempre agradecido por estos momentos con mi familia«, ha escrito él mismo.

Acompañado de su esposa, los hijos, la hermana Maribel, los padres, sobrinos, primos… todos han tomado el sol y se han bañado en las aguas cristalinas que presenta esta isla a más de 7,000 km de distancia. Son muchos los famosos que eligen este destino, popular entre los más ricos, ya que se trata de una propuesta muy exclusiva -y aún más cara- con costas tranquilas y zonas residenciales alejadas que permiten disfrutar de la máxima privacidad.

La familia al completo han disfrutado de estos días de desconexión | Instagram

Todas las fotos de las vacaciones de Rafa Nadal en las Islas Bahamas

Esta Semana Santa, la están pasando todos juntos en las Islas Bahamas. Las instantáneas que ha publicado en su perfil de Instagram permiten ver cómo están de unidos, todos abrazados y haciendo un montón de actividades. ¿Por ejemplo? La pesca, ya que han posado parte de ellos con un montón de peces y langostas gigantes con una pinta exquisita.

Las aguas cristalinas enamoran a la familia de Rafa Nadal | Instagram

La pesca de la familia, con buena pinta | Instagram

Las fotos familiares de las vacaciones de Rafa Nadal | Instagram

Rafa Nadal, desde el paraíso | Instagram

Rafa Nadal no tiene casa aquí, que se sepa, así que debe haberle costado muchísimo invitarlos a todos teniendo en cuenta los precios que piden por una semana allí. También es cierto que no debe haber sido ningún problema para él, por supuesto. Hasta ahora, solo se había filtrado a la prensa su adquisición de una mansión en la República Dominicana. Era el 2012 cuando se compró una casa en Playa Nueva Romana, un complejo residencial con piscinas, campo de golf y todos los lujos imaginables que mezcla el lujo de un resort cinco estrellas con la privacidad que requieren los famosos como él.

En su caso, compró una villa de estilo moderno que cuenta con dos plantas entre las que encontramos tres dormitorios, una cocina totalmente equipada, con comedor, comedor, piscina privada, jardín y el acceso a los servicios premium como el puerto, el club de la playa, gimnasio, spa y un club de tenis. No le faltan propuestas para disfrutar del dinero que se ha ganado, eso queda claro. Los fans han aplaudido que descanse y han manifestado su envidia sana ante una buena vida que no todos pueden permitirse.