Xisca Perelló, embarassada? Unes fotos fan pensar que Rafa Nadal serà pare

Després de mesos -i anys- de rumors, sembla que es confirma una de les notícies més esperades en el món del cor: Rafa Nadal i Mery Xisca Perelló estarien esperant el seu primer fill. La revista ¡Hola! publica avui en portada unes fotografies exclusives de la parella a bord d’un iot que demostrarien l’estat de la dona de l’exitós tenista. La parella estava gaudint a alta mar quan un paparazzi els enxampava en roba de bany, el que mostrava l’empresària amb una panxa que realment fa pensar que estigui embarassada.

EXCLUSIVA: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo: las imágenes que revelan su embarazo 🤰🏻 https://t.co/NwCu9ldWyt pic.twitter.com/pIjt2djwK3 — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2022

Les sospites van començar a Roland Garros

Feia temps que es deia que farien el pas de convertir-se en pares quan Rafa Nadal es retirés, un comiat que sembla no arribar mai. En cas que es confirmi aquesta informació, es demostraria que finalment haurien decidit deixar de banda aquesta idea i tenir el nen abans. Els rumors van adquirir encara més intensitat en el torneig de Roland Garros, fa ara un parell de setmanes. Xisca, que mai no es perd un partit del seu marit, va sorprendre en aparèixer a la grada amb vestits i jerseis amples, el que sobtava tenint en compte que no acostuma a dur roba d’aquest estil.

Es va dir que podia estar amagant la panxa per ocultar un possible embaràs, una teoria que semblava confirmar-se aquest cap de setmana quan Rafa Nadal publicava una foto amb els amics en un iot en la que Mery apareixia amb dessuadora ampla, el que no s’entenia tenint en compte la calor que devia fer.

Que la revista l’hagi captat en banyador fa que sembli encara més clar que està embarassada. La corba de la panxa no li havíem vist abans, més aviat tot el contrari perquè sempre ha presumit d’abdominals definides i tonificades. Estan ocultant l’embaràs? Cap dels dos no s’ha pronunciat al respecte i encara no han confirmat la bona notícia, però és probable que ho facin aviat ara que s’ha publicat aquesta fotografia. Tots dos han assegurat en diverses entrevistes que tenien el desig de ser pares, el que podrien complir aviat si es confirma la notícia.

Rafa Nadal i Xisca, a bord d’un iot amb amics | Instagram

L’embaràs arribaria tres anys després de la seva boda multitudinària a Mallorca, una cerimònia que van fer després de catorze anys junts. Es van conèixer quan eren adolescents, tota una vida junts en què han gaudit dels millors i dels pitjors moments de la carrera esportiva de Rafa Nadal.