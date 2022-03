‘Sálvame’, avorrit i antiquat: les causes de la seva pitjor crisi

L’esfondrament de Sálvame és una realitat. Després de més de tretze anys en antena, les xifres d’audiència s’han ressentit i arrosseguen uns mesos nefastos amb cada vegada menys teleespectadors i més crítiques. El programa del cor de Telecinco s’aboca a l’abisme i no funciona cap canvi dels que proposen. És per això que han decidit reformar-se totalment per intentar salvar l’emissió estrella que els ha mantingut al primer lloc dels rànquings d’audiència. Renovar-se o morir, deuen haver pensat ara que estan “ferits de mort” tal com reconeixen col·laboradores del mateix espai.

Crisi de continguts

Aquesta és una crisi de forma i també de continguts, ja que un dels principals problemes és que no han sabut adaptar-se als nous temps. Continuen atorgant protagonisme als mateixos personatges que fa més d’una dècada, els que actualment ja no interessen. El jovent d’avui dia vol saber-ho tot sobre els influencers i les persones més adultes s’han cansat de les batalletes dels tertulians del programa. Fa temps que demanen que deixin de parlar del mateix, però fins ara no havien fet cas a aquestes demandes. La conseqüència ha estat greu i ara potser és massa tard per intentar canviar l’escaleta i incorporar temes més populars. Han convertit Sálvame en un programa avorrit i antiquat que no toca allò que interessa a l’audiència d’avui dia. Això ho demostra l’últim anunci que han fet, una sèrie sobre Isabel Pantoja que molt probablement tampoc no agradarà.

El primer capítulo de "#SinPerdón: la historia que Isabel Pantoja habría querido que se contara", íntegro 👇 https://t.co/ux0ZcQAwp4 — Telecinco (@telecincoes) March 28, 2022

Canvis insuficients

L’espai presentat per Jorge Javier Vázquez travessa el pitjor moment de la seva història i volen posar-hi remei. La primera acomiadada era Paz Padilla, que abandonava el vaixell després de molts anys al capdavant. El següent moviment de la productora va ser destituir els seus directors més influents, David Valldeperas i Alberto Díaz, per intentar canviar el programa des de la cúpula. Poc després, era Carlota Corredera a qui apartaven. Aquestes són unes primeres modificacions, sí, però encara queda molta feina a fer. El gruix de col·laboradors és un problema en si mateix, ja que han deixat d’interessar les seves vides. No poden fer-los fora a tots alhora, però cada cop és més evident que aniran caient a poc a poc. L’única que sembla que continuarà és Belén Esteban, a qui han premiat amb una secció que imita l’exitós Diario de Patricia. La seva estrena no va estar malament, però caldrà veure si ha convençut l’audiència.

Investigats en una macrooperació judicial

Aquest cap de setmana va saber-se que la productora de Sálvame està sent investigada en una macrooperació judicial. Creuen que han comès un “delicte de descobriment i revelació de secrets”, una investigació policial que arrenca fa quatre anys amb la revelació de diferents informacions privades de famosos a través del programa. La Fábrica de la tele s’ha defensat en un comunicat en el que defensen la seva activitat periodística, però això no impedeix que l’escàndol hagi tacat encara més la seva imatge pública.

David Valldeperas i Carlota Corredera, fora del programa | Telecinco

La caiguda del programa no té fre, un fracàs estrepitós des de molts punts de vista diferents que confien poder superar per evitar la cancel·lació del programa estrella de la cadena. Són moltes les polèmiques i els desastres que acumulen i l’horitzó no té bona pinta. De moment sembla que estan instaurant diferents canvis per intentar superar la davallada, però la reforma haurà de ser integral de debò si volen aconseguir-ho.