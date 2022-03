‘Sálvame’ acomiada per sorpresa David Valldeperas i Alberto Díaz

Escabetxada a Sálvame. El programa del cor va acomiadar Paz Padilla fa un parell de setmanes, el que va sorprendre perquè era una de les seves presentadores més icòniques. La profunda crisi d’audiència que travessen des de fa mesos podria estar darrere de la seva marxa, encara que ells justifiquessin la decisió amb altres arguments. El que està clar és que estan patint i que necessiten reformular profundament l’espai. Com? Sembla que canviant-ne la direcció. Aquesta tarda s’ha filtrat a la premsa l’acomiadament sorpresa de David Valldeperas i Alberto Díaz, dos dels directors més famosos i mediàtics del programa des dels seus inicis.

Ningú no s’esperava que es prengués una mesura tan dràstica, ja que el català David Valldeperas representava el cor i l’essència del programa. L’exclusiva l’anuncia el mitjà digital Bluper i també l’ha pogut confirmar La Razón, però els protagonistes han optat per negar la informació. Els seus companys de programa no han dit res, encara que és probable que aquesta es converteixi en una de les notícies bomba del mes.

Expliquen que ambdós continuaran treballant per a la productora, però que han decidit prescindir d’ells per donar un altre aire al programa. En el seu lloc, serà Óscar Cornejo qui dirigirà l’espai a partir d’ara. Es tracta d’un dels propietaris de la productora, de La Fábrica de la Tele. I no estarà sol, ja que col·locaran el director de Socialité com a subdirector.

Alberto Díaz i David Valldeperas, els directors de Sálvame | Europa Press

Aquests són els primers de molts moviments, els que volen donar per intentar superar aquesta gran davallada. Estan disposats a sacrificar alguns dels pesos pesants de la cadena si d’aquesta manera aconsegueixen salvar el seu programa estrella. L’objectiu és renovar la imatge deteriorada del programa i també de Telecinco en general, que està patint aquests darrers mesos.

Si han fet fora els directors més famosos de Sálvame, això vol dir que també alguns dels col·laboradors del programa estarien en perill? Podria ser que optessin per rejovenir la plantilla i contractar perfils nous que oferissin frescor a un format que alguns temen que ha caducat.