Carlota Corredera abandona ‘Sálvame’ després de 13 anys

Sálvame està vivint una autèntica renovació. Telecinco vol que el seu programa del cor estrella sobrevisqui a la greu crisi d’audiència que travessen, per la qual cosa han començat a anunciar un canvi radical rere un altre. Els primer moviment va ser apartar els directors de l’espai, David Valldeperas i Alberto Díaz. Després va filtrar-se que Belén Esteban tindria un programa propi similar al Diario de Patricia que tant triomfava fa vint anys. I ara ha estat la productora del programa qui ha emès un comunicat molt sorprenent en el que treuen a la llum que també Carlota Corredera abandonarà l’espai. Pocs s’esperaven que la presentadora acabés sent una de les baixes de l’equip, especialment ara que havia adquirit tant de protagonisme gràcies al seu paper durant el documental de Rocío Carrasco.

Però sí, ella també abandona el vaixell després d’haver estat una de les seves directores més icòniques. I què farà a partir d’ara? La productora assegura que deixarà de presentar el programa, però que ho fa per engegar un projecte diferent: “Carlota Corredera emprèn un projecte personal amb La Fábrica de la Tele, una idea original de la mateixa presentadora que barrejarà actualitat i entreteniment que dirigirà i presentarà ella mateixa. Immersa en aquest nou i il·lusionant repte, Carlota estarà al capdavant de Sálvame aquest divendres una última vegada per centrar-se al 100% en el desenvolupament de l’espai amb l’equip de R+D de la productora, amb qui ha començat a treballar fa unes setmanes. Carlota Corredera s’acomiada del programa líder de les tardes 13 anys després de posar-lo en marxa com a directora i de formar part del seu equip de presentadors des del 2014”.

.@CarlotaLlauger, protagonista de un nuevo proyecto de La Fábrica de la Tele pic.twitter.com/Clcy9jz48X — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) March 23, 2022

No han donat més detalls sobre l’espai, però sembla que estan treballant-hi des de fa un temps i això podria implicar que el programessin en plantilla molt aviat. La periodista gallega encara no s’ha pronunciat sobre aquest gir professional, el que pot ajudar-la a crear-se un nom fora de Sálvame ara que el programa comença a enfonsar-se. La productora no vol tenir miraments i no dubta en fer fora algunes de les cares amb més pes fins ara, un canvi d’aires radical que esperen que funcioni i que els reconciliï amb els teleespectadors.