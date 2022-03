Telecinco prepara un ‘Diario de Patricia’ amb Belén Esteban al capdavant

Telecinco està prenent decisions desesperades, conscients que la crisi d’audiència que travessen és greu i han de reaccionar ràpidament i amb contundència. El programa que més els preocupa és Sálvame, la seva gran aposta des de fa tretze anys. Per tal d’intentar que sobrevisqui, han optat per fer un canvi radical i han acomiadat els seus dos directors més famosos: David Valldeperas i Alberto Díaz. El següent pas? Oferir als teleespectadors alguna cosa nova, un espai fresc que pugui agradar aquella part de l’audiència que han perdut del programa del cor. L’encarregat d’intentar captar teleespectadors? Belén Esteban, a qui han premiat amb un programa propi.

Aquesta serà un altre projecte televisiu amb ella al capdavant, que compaginaria la feina de tertuliana amb la de presentadora d’un talk show. Els directius de la productora de Sálvame estarien plantejant-se fer un programa similar al que va tenir Patricia Gatzañaga a Antena 3 durant més de 10 anys, l’exitós El diario de Patricia. L’encarregada de rebre els convidats i fer-los preguntes sobre la seva vida seria Belén Esteban, a qui veurien capacitada per aquest encàrrec.

Yo Tele treu a la llum aquesta esbojarrada idea de la cúpula de Telecinco, que voldrien ubicar aquest programa tan personal a la franja entre les 19 h i les 20 h. Encara no es coneixen tots els detalls, però asseguren que l’estrena podria ser imminent per veure si funciona. Belén no va tenir gaire sort en altres formats que van oferir-li abans, però aquesta podria ser l’oportunitat definitiva per demostrar que pot agradar com a presentadora.

Belén Esteban podria presentar un programa propi d’aquí a pocs dies | Telecinco

Certament, la seva popularitat ja no és la que era fa uns anys… Ara bé, podria interpretar bé aquest paper i fer-ho amb prou gràcia per enganxar els teleespectadors nostàlgics d’aquell programa de Patricia que tant els emocionava i divertia. Haurem d’esperar uns dies per saber si es materialitza aquesta idea o no.