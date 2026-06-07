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El pis impossible de Dani Mateo a Barcelona: “La cuina, a dins d’un armari”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
07/06/2026 10:45

Dani Mateo forma part de la primera línia mediàtica des de fa uns quants anys, quan va començar a destacar a televisió. No sempre ha tingut un bon sou, per això, tal com ha destacat ell mateix en una entrevista que serveix per conèixer com va ser la seva infància i adolescència. Aquest presentador nascut a Granollers va traslladar-se a Barcelona quan era molt jove i, en aquell moment, només va poder permetre’s un estudi de 17 metres quadrats que era tot un quadre. De fet, confessa que era tan minúscul que havia d’anar descobrint les habitacions a fascicles: “La cuina es trobava a dins d’un armari”, ha tret a la llum.

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En aquesta conversa nostàlgica amb Vanitatis, Dani Mateo destaca que tenia 23 anys quan va decidir que havia arribat el moment de marxar de casa: “Tenia unes ganes boges de deixar el poble per descobrir la vida de ciutat”. El piset es trobava al carrer Ausiàs March, diu, un petit estudi amb balcó que tenia un sofà llit com a únic moble: “Era l’única cosa que cabia allà sense que tu haguessis de sortir”.

Dani Mateo dona detalls del seu primer desamor

Dani Mateo ha fet una introspecció al seu passat i també ha tingut temps de recordar com era la seva vida sentimental quan era petit. El seu primer amor va arribar aviat, a primer d’EGB, quan va començar a sortir amb la seva companya d’escola: “S’anomenava Laura, duia cuetes i era una nena andalusa de sis anys que em va robar el cor”. 

El Dani i ella van ser parella durant una setmana, fins que va deixar-lo per poder fer-se petons amb un amic seu: “Em va canviar per l’Andreu… Tots els nens de la classe vam ser parella seva alguns dies, aquell any”, rememora. L’humorista considera que aquell va ser el primer moment en què va patir un desamor, quan va patir molt més del que alguns poden creure: “Em va trencar el cor, però si ho penso fredament crec que va ser just i democràtic”.

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Ell que volia ser pallasso quan fos gran, ha tret a la llum que era d’aquells nens que sempre acabava protagonitzant alguna gamberrada. No perquè fos rebel, però, sinó perquè sempre estava despistat i perdia coses contínuament: “Sortia de la botiga de sabates amb una sabata posada i l’altra no, li explicava un acudit al meu pare mentre tirava a terra tota la pintura, vaig creuar una carrereta de quatre carrils sense mirar perquè volia anar a comprar crispetes…”. Unes declaracions que faran gràcia a uns fans que tampoc no es mostraran sorpresos en conèixer aquesta faceta. 

Dani Mateo

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