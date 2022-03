Laura Fa analitza la crisi de ‘Sálvame’: “El programa està ferit de mort”

Sálvame s’aboca a l’abisme. El programa del cor de Telecinco ha estat el més mediàtic de televisió en els últims 13 anys, un espai molt seguit que ara travessa el pitjor moment de la seva història. Mai no havien fet tan poca audiència i això els desespera, sobretot en adonar-se que no ho arreglen ni amb tots els canvis que han anat provant. La cúpula ha decidit renovar-se totalment per intentar salvar el programa d’una mort que sembla segura. I com? El primer pas ha estat acomiadar els seus directors David Valldeperas i Alberto Díaz poc abans d’anunciar que també marxa Carlota Corredera, una de les presentadores amb més pes en aquests moments. Tot indica que aquestes no seran les úniques baixes i tampoc els últims moviments. De fet, ja se sap que dilluns Belén Esteban s’estrenarà com a presentadora d’una secció en la que copiarà el format d’El Diario de Patricia.

Els tertulians del programa pateixen per la continuïtat de la seva feina, com és lògic. Les primeres declaracions sobre el tema les ha coincidit Laura Fa, la periodista catalana que col·labora amb ells de tant en tant. Ho ha fet en una columna a El Món de la tele en la que analitza la dramàtica situació que travessa el programa: “Renovar-se o morir. Això deuen pensar a Sálvame, perquè el programa de les tardes està ferit de mort. El vaixell insígnia de Telecinco ha fet aigües per tot arreu i cap dels canvis ha servit com a revulsiu per reenganxar l’audiència. El que sabem és que el format està agonitzant. I estan agonitzant, paral·lelament, la generació de personatges del cor que formen part del seu univers. És una crisi real de continguts“.

Laura Fa té clar que aquesta és una situació perillosa que qualifica de “caos dramàtic”. Per què creu que han arribat fins a aquest punt? Bàsicament, perquè els personatges de la premsa del cor han evolucionat i ja no interessen les vides privades dels col·laboradors de Sálvame: “Ara hem d’adaptar-nos-hi o morir. La sortida serà informar i analitzar la realitat a cop d’humor i de rigor. I si no és així, que la vida ens sorprengui. Amb emoció, vull pensar que el millor segur que està per venir”.

Laura Fa analitza la greu crisi que travessa Sálvame | Telecinco

Toca adaptar-se a una nova era de la premsa rosa, en la que els teleespectadors volen saber més coses de les influencers i no tant dels treballadors del programa que parlen del mateix des de fa una dècada. Sálvame i el seu format han creat història de televisió, però ara es tracta d’un programa antiquat i avorrit que no aconsegueix captar què li interessa a una audiència que ha canviat d’interessos.