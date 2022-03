Sorpresa a Telecinco: una estrella de TVE presentarà ‘Supervivientes’

Sorpresa majúscula a Telecinco. Queden poques setmanes per a l’estrena d’una nova edició de Supervivientes, un dels realities que més audiència els comporta. Encara no se saben els noms dels concursants que viatjaran fins a una illa d’Hondures per enfrontar-se a les proves de la direcció, però el que sí estan confirmades són les identitats dels presentadors. La gran incògnita era si Jorge Javier Vázquez tornaria a estar-hi al capdavant com fins ara i la resposta és sí. Lara Álvarez informarà de l’estat dels participants des d’allà com sempre i Carlos Sobera també participarà des de plató per donar descans al presentador de Sálvame.

El buit que quedava per omplir era el del presentador del debat, ja que Jordi González ha volgut prendre’s un any sabàtic i ha renunciat al lloc que ocupava des de fa uns anys. El més lògic era que oferissin aquesta posició a Carlos Sobera o bé a Sandra Barneda, però no ha estat així. Amb la boca oberta s’han quedat els teleespectadors en saber que serà Ion Aramendi l’encarregat de dirigir els debats de diumenge. Es tracta del presentador d’El Cazador de TVE, un periodista basc que havia arribat a tenir tres programes simultanis a la cadena pública recentment. Sorprèn moltíssim que canviï TVE per Telecinco després de l’aposta tan gran que havien fet per ell i encara més que ho faci només per presentar el debat de Supervivientes…

Ion Aramendi deixa El Cazador i The Dancer per provar sort a Telecinco | TVE

El que pocs saben és que l’estrella televisiva va ser reporter de Sálvame en el passat. De fet, aquesta va ser la seva primera feina a la televisió nacional. El 2016 va deixar el programa del cor després de set anys en plantilla i va passar a presentar un programa propi a ETB. El 2020 va fitxar per TVE i allà continuava triomfant fins ara, que ha optat per tornar a Telecinco i als programes més propis de la premsa rosa. Caldrà veure com se’n surt en aquest format nou per a ell.