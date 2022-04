Telecinco respira gràcies a la millor estrena de ‘Supervivientes’

Els teleespectadors han dictat sentència. Telecinco ha estrenat aquest dijous una nova edició de Supervivientes i el clam és unànime: agrada i molt. La cadena era conscient que s’hi jugava moltíssim, tenint en compte la forta davalla d’audiència que pateixen des de fa mesos. El reality era la seva última esperança i, afortunadament, de moment tenen bones notícies. El càsting és dels millors d’aquestes darreres edicions i la primera gala se n’ha aprofitat, amb un ritme més dinàmic i una prova al fang que ha fet molta gràcia a Twitter.

Sinceramente en esta edición hay gente que como supervivientes poco, pero las risas van a estar aseguradas#SVGala1#Supervivientes2022 pic.twitter.com/MUwYTEyAWd — ≼T≽ ≼A≽ ≼N≽ ≼I≽ ≼A≽ (@Tania47248140) April 22, 2022

No voy a hacer un ranking de los concursantes porq es muy pronto todavía, prefiero esperarme a ver un par de galas más. El casting es muy bueno y algunos pueden dar mucho juego, viene bien q también haya gente nueva #SVGala1 — miriam🍜 (@missms17_) April 22, 2022

Me vais a perdonar, pero el inicio de esta edición de SV es de los mejores en años. #SVGala1 — SloCo (@mrcouuc) April 21, 2022

Els salts des de l’helicòpter

Un dels punts forts de la primera gala sempre és el salt des de l’helicòpter que han de fer els concursants. En aquest cas, l’expectació era màxima perquè Kiko Matamoros havia demanat a direcció que li deixessin fer un rècord i saltar des de la màxima distància que mai no s’havia fet. Finalment no li ho van permetre, el que va enfadar-lo de valent en directe: “Hem preguntat a professionals i hem de deixar-te l’helicòpter a tres metres de l’aigua. Espero no haver-te enfadat des del primer minut del programa, però és per seguretat”, li explicava Jorge Javier Vázquez. El col·laborador de Sálvame s’ho intentava prendre amb humor: “M’heu enfadat, sou una banda de cabrons. M’heu vacil·lat de mala manera, però no passa res. Tenia il·lusió per dedicar-li el salt al meu net més gran”.

Kiko Matamoros enfadado porque no le dejan saltar más alto #SVGala1 pic.twitter.com/qWZwTkyVGH — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 21, 2022

Primeres discussions

Com era d’esperar, les primeres hores de convivència han vingut acompanyades dels primers enfrontaments. També Kiko Matamoros n’ha estat protagonista, el que demostra que serà un dels concursants que més faran parlar. En aquest cas, ha cridat l’atenció per la discussió que ha mantingut amb la seva companya de programa Anabel Pantoja. Ell estava parlant amb un company quan Anabel es ficava enmig de la conversa tot sentint-se al·ludida pel seu comentari i ell l’acusava de fer l’impossible perquè parlin d’ella: “Tu fica’t a la teva vida! No estic parlant sobre tu! Ets una boja que només vol saltar i xuclar càmera. Deixa’m en pau”, etzibava ell. Anabel no va callar, és clar: “No insultis. Ets imbècil! Jo no xuclo res, ni càmera ni po…”. Kiko, enfurismat, li deia que era una persona “agressiva i malparlada“. La discussió continuava, a més a més d’una manera tan gratuïta que fa pensar que no serà l’última entre ells.

Lara Álvarez, indignada

Finalment, també la presentadora va haver de plantar-se i dir la seva. Com en les anteriors edicions, Lara Álvarez és l’encarregada de posar-se al capdavant de les gales des d’Hondures. Ella és qui acompanya els concursants des de l’illa, el que li permet tenir més informació que després comparteix en connexions en directe. A més a més, sempre fa de jutge en les proves per equips. En la primera d’aquesta edició, ràpidament va veure’s que alguns concursants intentaven fer trampes. Ella, indignada, deixava anar la primera esbroncada: “Nois, sabeu que esteu fent televisió? Aquest és un programa d’entreteniment. La direcció ha decidit anul·lar el joc, perquè no pot ser que crideu tantíssim i feu trampes. El més importat és que s’aconsegueixin recompenses i no és normal que protagonitzeu aquest xou”.

Els concursants ja es troben en l’illa deserta que habitaran les següents setmanes, el que donarà joc i permetrà a Telecinco tenir material per omplir tota la resta de programes de la graella. La qüestió és aconseguir que l’edició continuï agradant, sigui com sigui.