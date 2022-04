Revelen per error els noms dels quatre nous concursants de ‘Supervivientes’

Els concursants de Supervivientes han posat rumb cap a Hondures aquest matí, un viatge que ha acaparat molta expectació mediàtica perquè encara no s’han confirmat els noms de tots els famosos que hi participaran. Les càmeres d’Europa Press s’han traslladat fins a l’aeroport i és per això que s’han publicat fotografies que treuen a la llum les identitats d’uns concursants que encara no s’havien revelat. Encara no s’havia fet oficial que Alejandro Nieto i Tania Medina, coneguts per La isla de las tentaciones, també provarien sort en aquesta aventura. Tenint en compte que els han vist pujar a l’avió amb la resta de companys, queda clar que també lluitaran per endur-se el premi.

Tampoc no se sabia que hi aniria Desiré Rodríguez, una andalusa que va arribar a ser la finalista de Gran Hermano 14 i que va aconseguir un paper a Veneno. L’últim en completar la llista de novetats és Yulen Pereira, un jove de 26 anys que ha estat campió d’esgrima. Amb ells dos ja tindrien els 16 concursants definitius, encara que sembla que la direcció està temptant “una persona molt potent” perquè acabi acceptant l’oferta a última hora.

En cas de quedar així la cosa, els concursants serien: Anabel Pantoja (neboda d’Isabel Pantoja i col·laboradora de Telecinco), Nacho Palau (exmarit de Miguel Bosé), Kiko Matamoros (col·laborador de Sálvame), Ignacio de Borbó (model i cosí de Felip VI), Juan Muñoz (humorista de Cruz y Raya), Ainhoa Cantalapiedra (exconcursant d’Operación Triunfo 2), Marta Peñate (exconcursant La isla de las tentaciones), Mariana Rodríguez (model i exconcursant de Gran Hermano Italia), Charo Vega (familiar de cantants de flamenc i amiga de moltes famoses), Anuar Beno (examant d’Isa Pantoja), Rubén Sánchez (culturista català i parella d’Enrique de Pozo) i Ana Luque (amiga d’Olga Moreno).

Els concursants de Supervivientes a l’aeroport | Europa Press

Anabel Pantoja, de camí cap a Hondures | Europa Press

Telecinco no ha calculat bé el temps de l’anunci dels concursants, ja que han fet que viatgin a Hondures abans que se sàpiguen els noms de tots els concursants. Sigui com sigui, l’estrena s’apropa i la cadena ha confirmat que la primera gala s’emetrà dijous 21.