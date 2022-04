Nacho Palau, l’ex de Miguel Bosé, primer concursant de ‘Supervivientes’

Telecinco es prepara per a l’estrena del seu reality estrella, Supervivientes. Com és habitual en aquestes setmanes prèvies a l’inici del programa, la cadena va anunciant els noms dels concursants que hi participaran amb comptagotes. El primer en confirmar que viatjarà fins a Hondures és Nacho Palau, l’exmarit de Miguel Bosé. Ha sorprès moltíssim aquest anunci, ja que l’escultor mai no ha acudit a un plató de televisió i, per tant, tampoc no ha participat mai de cap programa. Aquesta serà la seva primera aventura televisiva, en la que segur que intenten estirar-li de la llengua perquè reveli intimitats del polèmic cantant.

Cal recordar que Nacho i Miguel van estar junts més de dues dècades, en les quals van ser pares de quatre fills. Actualment es troben en plena batalla judicial per la custòdia dels nens, ja que el valencià vol aconseguir que el jutge els consideri germans a tots quatre. El problema és que cadascú va posar l’ADN a dos dels nens, per la qual cosa no comparteixen lligams de sang. Aquest és l’argument que sosté Miguel Bosé, que només vol tenir la custòdia dels dos nens que van néixer amb els seus gens. Poc li importa que els quatre nens hagin conviscut com a germans mentre durava la relació…

Sobre aquest tema li preguntaran a l’escultor, que fins ara no ha tingut problema en criticar obertament Miguel Bosé sempre que li han preguntat. Ha arribat a qualificar els seus anys junts com una “tempesta”, un titular potent que podria quedar en anècdota si realment aprofita l’estada a l’illa per treure a la llum secrets de la seva relació.

¡PRIMER CONCURSANTE CONFIRMADO! 😍 Es oficial, Nacho Palau se convierte concursante de #Supervivientes2022 🌴 https://t.co/eU7aPnS7MW — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2022

De ben segur que Miguel Bosé posarà el crit al cel quan s’assabenti de la participació del seu ex en el programa de televisió, ja que podria tenir por a tot el que pot arribar a explicar sobre ell. Ara que tothom el critica pel seu negacionisme contra la Covid, també tindrà algun drap brut amagat? Aquesta nit es confirmarà la identitat del segon concursant de Supervivientes, del qual només han dit que té relació amb el billar. Alguns donen per fet que es refereixen a Kiko Matamoros, que ha guanyat diversos tornejos d’aquesta disciplina i que ha insinuat que hauria signat un contracte amb la cadena per anar a Hondures.