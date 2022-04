Nacho Palau, amenaçat per l’advocat de Miguel Bosé

Nacho Palau ha estat la gran sorpresa d’aquesta edició de Supervivientes. L’escultor valencià és conegut mediàticament per ser l’exparella de Miguel Bosé, amb qui està afrontat als jutjats per la custòdia dels quatre fills que van tenir per gestació subrogada mentre estaven junts. El problema és que el cantant només vol quedar-se amb els dons nens que tenen el seu ADN, mentre que l’ex considera que els quatre són germans encara que no comparteixin sang. La batalla judicial està sent crua, però això no ha impedit que Nacho vagi al reality de Telecinco per guanyar diners i poder continuar pagant l’advocat.

Molts confien que aprofiti aquesta primera experiència televisiva per treure a la llum secrets de la seva relació. En les entrevistes que ha concedit des que tallessin, el que ha deixat clar és que Miguel Bosé és tan excèntric com sembla: “La relació era preciosa, però va acabar convertint-se en una pel·lícula de terror“. Durant la primera gala, Jorge Javier Vázquez no va dubtar en preguntar-li directament si l’artista és “tan pesat” com sembla. Què va respondre Nacho? “Una mica sí”, sense voler anar més enllà.

Miguel Bosé demana a l’advocat que vigili Nacho

Avui, Informalia treu a la llum quin podria ser el motiu de la vergonya de Nacho Palau a l’hora de parlar de la seva relació en públic. Per què intenta mantenir ara un silenci sepulcral? Per què aquesta discreció sobtada? Sembla que la culpa la tindria l’advocat de Miguel Bosé, qui hauria rebut una ordre molt clara del seu client: “El cantant ha demanat al lletrat que segueixi de prop el concurs de Nacho per si en les seves manifestacions deixa caure alguna lesió al seu honor i a imatge. Vol assegurar-se que no digui res”.

El Español ha tingut accés al contracte que ha signat Nacho Palau amb la cadena, en el que hauria deixat constància de la seva por a rebre una demanda de l’ex: “Diu que vol parlar de la seva vida, però no explicar detalls de membres de la família Bosé perquè els respecte. No vol parlar en excés dels quatre fills i pretén mantenir la seva intimitat fora del concurs”.

Nacho Palau, en la primera gala de Supervivientes | Telecinco

Aquesta edició acaba de començar i és probable que els companys li facin mil preguntes sobre les dues dècades que ha viscut amb el cantant. Aquí entrarà en joc l’astúcia de l’escultor, que haurà de veure fins on pot explicar sempre intentant evitar una denúncia que pugui perjudicar encara més la seva situació financera.