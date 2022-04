Filtren el sou i les curioses exigències de Juan Muñoz a ‘Supervivientes’

Aquest dijous engega la nova edició de Supervivientes, en la que Telecinco té bolcades totes les esperances. La Setmana Santa ha estat desastrosa per a ells pel que a les audiències, que han arribat al mínim històric. Necessiten remuntar immediatament i és per això que s’han gastat molts diners en el càsting del seu reality estrella. Una de les grans sorpreses ha estat el fitxatge de Juan Muñoz, el ros de Cruz y Raya. El còmic va tornar a l’actualitat fa un parell de mesos, quan va esclatar contra el seu company José Mota en unes declaracions duríssimes per les quals després va haver de demanar perdó. Arran d’allò van sorgir diferents testimonis de persones properes a l’humorista, a qui acusaven de ser mala persona i d’estar endeutat. Enmig d’aquest escàndol, Telecinco l’ha convençut per acudir com a concursant de Supervivientes i explicar què hi ha de debò en tot el que s’està dient sobre ell.

No ho ha fet gratis, per això. En el seu cas, ha arribat a un acord econòmic molt fructífer amb la productora. La revista Semana treu a la llum quines han estat les exigències de Juan Muñoz a canvi de formar part de la plantilla: “Ell volia 20.000 € setmanals i ha hagut de negociar. Segons tinc entès, li pagaran 12.000 € setmanals. Això sí, li han respectat la petició de tenir un metge espanyol i una ambulància a prop de l’illa”, revela un antic amic del còmic. No li pagaran tot el que volia, però parlem d’una quantitat molt elevada que podria fer-lo guanyar gairebé 150.000 € en cas d’arribar a la final. El seu entorn dubta molt que aguanti tant de temps a l’illa, tenint en compte les condicions extremes a les que estan sotmesos els concursants: “Ell assegura que és un bon submarinista i que sap caçar”.

Una altra de les peticions que hauria fet? Que el programa no fitxés José Mota, amb qui ara està enfrontat després de dècades de feina junts. Juan Muñoz ha acceptat participar a Supervivientes, sempre i quan no permetin que el seu excompany parli d’ell a plató. S’està dient que Juan Muñoz té molt mal caràcter i que no li agrada treballar en equip, el que sempre és un element indispensable en aquest concurs. Caldrà veure si acaba cedint en alguns aspectes i si intenta mostrar-se més amigable per millorar una mica la seva imatge pública, que s’ha malmès tantíssim aquestes darreres setmanes.