Kiko Matamoros, al límit a ‘Supervivientes’: vòmits i la cara deformada

Kiko Matamoros estava desitjant participar a Supervivientes, el que finalment aconseguia aquesta edició. Telecinco li està pagant una autèntica milionada a canvi, el que els permet exigir-li que ho doni tot. Quin és el problema? Que el col·laborador de Sálvame no es troba gens bé, fins al punt que a la direcció del reality li preocupa el seu estat de salut.

En la gala d’aquest diumenge, de fet, han emès unes imatges de Kiko Matamoros que demostren com de malament ho està passant. En primer lloc, per una barbaritat de picades de mosquit per tot el cos. La picor és el menor dels seus problemes, però. Es troba “al límit” per una gastroenteritis aguda que no el permet ingerir res: “Només he menjat un coco i l’acabo de vomitar. Estic molt dèbil… Tinc la cara deformada, les mans inflamades i molta diarrea. Estic destrossat i fart de tot”. Però això no és tot. I és que, a més a més, també té una ruptura en el quàdriceps.

Kiko Matamoros esta mutando ,que mucho decía que iba hacer el mejor jaja mucho bla bla salió un bluf pic.twitter.com/zxxp9OmSL3 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪🦁🦎❤️💜 (@lebiram34980787) May 1, 2022

Davant d’això, queda clar que reuneix les condicions físiques que li permetrien demanar l’abandonament del concurs. Està molt afectat, també psicològicament. Es pensava que aguantaria més, el que afecta els seus ànims: “Estic fotut, encara que intento animar-me mínimament. Els meus companys m’estan ajudant molt, han entès la meva situació”.

L’entorn de Kiko Matamoros, preocupat pel seu estat de salut

Les imatges eren molt impactants, realment, i el nom de Kiko Matamoros es convertia en tendència a Twitter durant tota la gala i les hores posteriors. A plató es trobava la seva xicota, la influencer Marta López. Molt espantada, reconeixia estar preocupada en veure tan malalt la seva parella: “Mai no l’havia vist així, però confio que encara li quedin forces per molt més”.

Ell de moment assegura que vol intentar aguantar una mica més, però seran els metges els qui valorin si realment pot continuar a l’illa deserta o si necessita ingressar per rebre atenció mèdica. El programa n’informarà durant les pròximes hores, el que fa que els teleespectadors continuïn atents a totes les novetats.

Kiko Matamoros, al límit | Telecinco

El concursant es mostra molt enamorat de Marta López

Marta López Álamo, la parella de Kiko Matamoros des de fa un parell d’anys, s’ha mostrat molt afectada des de plató. Com és lògic, no li agrada veure’l patir. El que sí que li ha agradat ha estat un altre vídeo que li han mostrat, en el que se’l podia sentir parlar meravelles de la seva relació. A més a més, deixava clar als seus companys que no li vol ser infidel mai: “Mai no li seria infidel a la meva parella perquè no s’ho mereix. Abans de ser infidel, me la tallo i la tiro als porcs”.

Tot venia perquè estava parlant de la seva filla Laura amb una companya, la qui aplaudia la ràpida recuperació física que ha tingut després dels dos parts: “Sí, la meva filla Laura té molt bon cos. No és un espectacle com la meva xicota, per això, que té una genètica de collons”.

Kiko Matamoros i Marta López Álamo, en un viatje a Mèxic | Instagram

Kiko Matamoros, un avi entregat

I en parlar sobre la seva filla Laura Matamoros, no podia evitar mostrar-se orgullós dels seus dos nets. La jove té el Matías de tres anys i mig i el petit Benji, de només quatre mesos. Kiko Matamoros publica fotografies amb ells sempre que pot, un avi enamorat que els ha posat pels núvols durant la participació a Supervivientes: “Han sortit a la mare i no és perquè sigui el seu avi, però és que són guapíssims”. Precisament la seva filla ha estat notícia recentment per la ruptura del pare dels dos nens, el Benji Aparicio, amb qui ha tornat a separar-se després d’una relació plena de separacions i reconciliacions.