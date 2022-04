Laura Matamoros i Benji Aparicio trenquen quatre mesos després de ser pares

Laura Matamoros i Benji Aparicio haurien tallat una altra vegada. La relació de la filla de Kiko Matamoros i el xef ha estat molt intermitent pràcticament des del principi, el 2016, quan van començar a sortir. Ella va marxar a Supervivientes i, poc després de tornar a Espanya, es quedava embarassada del seu primer fill. Matías va néixer el maig del 2018 i només vuit mesos després, arribaria la primera ruptura de la parella: “Només hem estat malament dos mesos, però des que va néixer el petit que vam començar a tenir problemes i vam començar amb coses que no haurien d’haver passat”, va dir en aquell moment. No van acabar gaire bé i la influencer ràpidament va trobar substitut, amb una nova parella que tampoc no li va durar gaire.

Benji Aparicio i Laura Matamoros, de ruptura en ruptura

Benji i Laura van tornar junts, però anaven fent petits parèntesis de tant en tant. La causa? Ella mateixa l’ha comentat diverses vegades: “Una mica per tot… Benji està moltes hores a la feina i la relació no està gaire bé. No fem plans junts i tampoc no fem les coses que podríem haver fet com a parella de 25 anys, encara que ja tinguem un nen”. Durant l’última ruptura, la que semblava que era la definitiva, Laura va assabentar-se que estava embarassada del seu segon fill amb Benji. Van decidir donar-se una altra oportunitat i a finals del passat mes de desembre va néixer el seu segon fill, el petit Benji.

Laura Matamoros i Benji, pares del segon fill | Instagram

Laura Matamoros, en una foto amb els dos fills | Instagram

Amics de Benji Aparicio anuncien la separació definitiva

La revista Semana assegura aquesta setmana que la parella ha tornat a separar-se. Només quatre mesos després del naixement del segon fill, tornen a fer vides separades. Fonts properes daten aquesta ruptura de principis de mes, el que demostra que no se’ls vegi junts des de llavors. Aquests dies, de fet, la col·laboradora de televisió es troba a Nova York en un viatge de feina.

La sorpresa hauria arribat durant la Setmana Santa, quan els fotògrafs els van veure en cases diferents. Ella va estar a Marbella amb els petits i l’empresari no els va acompanyar, el que va fer saltar totes les alarmes. Han tornat a ser els primers mesos amb el bebè massa durs per a ells? La història es repeteix i tornen a trencar quan el nen és només un bebè, encara que aquest cop la separació ha arribat en encara menys temps. Cap dels dos no s’ha pronunciat encara, però és d’esperar que ho confirmin aviat.