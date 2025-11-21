Laura Matamoros sap el que és néixer en una família molt mediàtica. És la tercera filla del matrimoni format per Kiko Matamoros i Marián Flores, i malgrat que gràcies al seu cognom ha tingut cert impuls fer-se amb un nom i una feina com a influencer on acumula milers de seguidors a les xarxes socials, rememora alguns aspectes molt traumàtics de la seva infantesa. Tenia cinc anys quan els seus pares es van separar i això, “ho recorda amb terror”, segons ha explicat en una entrevista molt personal al programa Y ahora Sonsoles.
Laura Matamoros se sincera sobre com va viure el divorci dels seus pares
Tot i ser molt petita, la filla del col·laborador de televisió recorda el malson que va suposar per a ella aquesta separació, que tal com ha explicat al programa d’Antena 3, no va ser amb bons termes. “Ho recordo amb terror, no va ser una separació amistosa, no es posaven d’acords ni l’un ni l’altre”, ha començat a explicar alhora que admetia que la seva mare “era el seu gran referent”. Quan Kiko va anar-se’n de casa, això va suposar un gran trasbals per a la influencer. “Recordo que aquesta relació tan propera que tenia amb el meu pare…”, ha començat dient alhora que s’emocionava intentant no plorar.
“Em recordo esperant el meu pare a la porta de casa plorant desconsoladament. És una mica dur seguir interioritzant això i que em continuï fent mal”. Laura Matamoros creu que els seus pares potser “no ho han gestionat de la millor manera possible” i això al final ha marcat un rècord de la seva infantesa que és difícil esborrar. “En el fons sé que no ens volien fer mal, però inevitablement ho van fer”, recorda.
Laura Matamoros entén aquesta situació des de la seva perspectiva perquè també ha estat mare i s’ha separat de la seva parella, Benji Aparicio. “El divorci dels meus pares és una cosa que tristament he hagut d’aprendre perquè avui dia pugui fer-ho d’una altra manera. Diuen que els patrons es repeteixen, però he intentat que en els meus fills no es repeteixi, empassant-me moltes coses i naturalitzant una altra relació de pares separats del que jo tenia abans amb la meva família”, ha explicat.
Els problemes econòmics de la família Flores
El divorci no és l’únic tema que ha tractat amb Sonsoles. Laura Matamoros ha recordat alguns problemes econòmics que va patir la seva mare i la família Flores durant quan ella era petita. “La meva mare amb la separació ho va passar econòmicament molt malament. Hi havia moments molt durs en què vam haver d’anar a viure uns mesos amb el meu avi matern, llevar-nos a les 5 del matí per anar a l’escola… Hem passat Nadals un parell d’anys molt durs. La gent pensa que per haver nascut en una família com la meva m’han regalat les coses, i ningú m’ha regalat res”, ha explicat. Tot plegat, una entrevista que mostra detalls fins ara desconeguts d’aquesta ruptura i com ho va viure una de les seves filles.