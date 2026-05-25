Crisi al PSOE pel cas José Luis Rodríguez Zapatero, a qui dos informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia situen al capdavant d’un “boutique financera”, l’entramat societari vinculat al rescat, amb diners públics, de la companyia aèria Plus Ultra, que s’investiga si es van fer servir per a fins il·lícits. A unes hores que el jutge de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, que instrueix el cas, faci públic el sumari, l’expresident del govern espanyol, Felipe González, ha opinat que aquest 2026 hi hauria d’haver eleccions espanyoles anticipades.
González, que els darrenys s’ha mostrat crític amb algunes decisions de Pedro Sánchez i s’ha aproximat a tesis pròximes al PP, creu que “hi hauria d’haver eleccions aquest any”, però ha rebutjat la moció de censura que s’estaria plantejant el PP sense comptar, de moment, amb els socis necessaris per tirar-la endavant.
González no veu a Zapatero capça de muntar l’entramat del cas Plus Ultra
L’expresident del govern espanyol ha assegurat des de València que li va sorprendre molt la interlocutòria del jutge, però no veu a Zapatero “amb capacitat per muntar una enginyeria financera” com la que el jutge està investigant, i ha defensat la presumpció d’innocència de Zapatero.
A l’espera que es faci públic el sumari del cas, Sánchez ha dit estar tranquil malgrat el degoteig d’informacions que apunten a l’expresident Zapatero, a qui ha defensat públicament els últims dies. Sánchez s’ha pronunciat després la presentació d’un pla d’acció pel clima i abans del viatge oficial que farà a Roma i al Vaticà per reunir-se amb el papa Lleó XIV i preparar la visita del pontífex a l’Estat espanyol a principis de juny. L’executiu espanyol manté el suport a Zapatero i reitera que no existeixen proves que el vinculin a activitats il·legals.
Intervingudes joies i rellotges
D’altra banda, aquest dilluns s’ha sabut que la UDEF va intervenir al despatx de Zapatero joies i rellotges, així com dos discs durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d’empreses que apareixen en la investigació del cas Plus Ultra. Ho revela l’acte del registre que els agents van portar a terme el passat dimarts a l’oficina de l’expresident, inclosa dins el sumari que el jutge ha enviat a les parts aquest dilluns. Dins d’un dels despatxos, la policia va trobar una caixa forta amb joies que provenien de l’herència de la dona de l’expresident i de “regals de viatges”, segons va assegurar Gertrudis Alcázar, una de les secretàries de Zapatero present durant el registre.
Fa uns dies, el jutge Calama ja va ordenar bloquejar 490.780 euros dels comptes de Zapatero, que seria la quantitat que hauria rebut de la societat Análisis Relevante, que també és investigada. Fonts judicials han indicat que no es tracta d’una mesura excepcional, sinó quelcom habitual per evitar que desapareguin els diners sota sospita. Zapatero és investigat per organització criminal, tràfic d’influències i falsedat documental.