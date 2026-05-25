Crisi en el PSOE por el caso José Luis Rodríguez Zapatero, a quien dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sitúan al frente de una «boutique financiera», el entramado societario vinculado al rescate, con dinero público, de la compañía aérea Plus Ultra, que se investiga si se usaron para fines ilícitos. A unas horas que el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que instruye el caso, haga público el sumario, el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha opinado que en 2026 debería haber elecciones españolas anticipadas.

González, que últimamente se ha mostrado crítico con algunas decisiones de Pedro Sánchez y se ha acercado a tesis próximas al PP, cree que «debería haber elecciones este año», pero ha rechazado la moción de censura que estaría planteando el PP sin contar, de momento, con los socios necesarios para sacarla adelante.

González no ve a Zapatero capaz de montar el entramado del caso Plus Ultra

El expresidente del gobierno español ha asegurado desde Valencia que le sorprendió mucho la resolución del juez, pero no ve a Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que el juez está investigando, y ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero.

A la espera de que se haga público el sumario del caso, Sánchez ha dicho estar tranquilo a pesar del goteo de informaciones que apuntan al expresidente Zapatero, a quien ha defendido públicamente los últimos días. Sánchez se ha pronunciado tras la presentación de un plan de acción por el clima y antes del viaje oficial que hará a Roma y al Vaticano para reunirse con el papa León XIV y preparar la visita del pontífice al Estado español a principios de junio. El ejecutivo español mantiene el apoyo a Zapatero y reitera que no existen pruebas que lo vinculen a actividades ilegales.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin de Salvador Illa en Tarragona / Lorena Sopena/Europa Press

Intervenidas joyas y relojes

Por otro lado, este lunes se ha sabido que la UDEF intervino en el despacho de Zapatero joyas y relojes, así como dos discos duros y algunas carpetas con documentación con nombres de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. Lo revela el acta del registro que los agentes llevaron a cabo el pasado martes en la oficina del expresidente, incluida dentro del sumario que el juez ha enviado a las partes este lunes. Dentro de uno de los despachos, la policía encontró una caja fuerte con joyas que provenían de la herencia de la esposa del expresidente y de «regalos de viajes», según aseguró Gertrudis Alcázar, una de las secretarias de Zapatero presente durante el registro.

Hace unos días, el juez Calama ya ordenó bloquear 490.780 euros de las cuentas de Zapatero, que sería la cantidad que habría recibido de la sociedad Análisis Relevante, que también es investigada. Fuentes judiciales han indicado que no se trata de una medida excepcional, sino algo habitual para evitar que desaparezcan los dineros bajo sospecha. Zapatero es investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.