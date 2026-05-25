Quatre persones han mort en menys de 24 hores en accidents de trànsit a Catalunya. Es tracta de dos motoristes i de dos dels implicats en un mateix sinistre a l’A-2, a l’altura de Jorba, entre un turisme i una furgoneta diumenge a la tarda
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els dos motoristes han mort a la C-252 a Garriguella (Alt Empordà) i a la B-142 a Polinyà (Vallès Occidental). En el cas de Garriguella, l’accident va tenir lloc a dos quarts d’onze de la nit de diumenge, en un xoc entre dos turismes i la motocicleta de la víctima. De moment, els Mossos d’Esquadra investiguen quina ha pogut estar la causa de l’accident.
Un mort aquest dilluns a Polinyà
El segon motorista ha mort aquest dilluns en un accident a dos quarts de nou del matí a Polinyà. L’accident ha estat després d’un xoc frontal amb un turisme. Amb aquestes víctimes ja són 49 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres, vint de les quals són motoristes, ha informat Trànsit.
⚫ Tallada l’A-2 a Jorba en sentit Barcelona per un #accident pic.twitter.com/tKKeIv4xhj— Trànsit (@transit) May 24, 2026
Un accident a Jorba amb dos morts i cues quilomètriques
D’altra banda, dues persones van morir diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l’A-2, a l’altura de Jorba (Anoia). El sinistre va passar a dos quarts de sis de la tarda. A més del dos morts, en l’accident hi va haver quatre ferits menys greus, que van ser traslladats a l’hospital d’Igualada. La policia catalana encara investiga quin va ser el motiu del sinistre.
La via va quedar parcialment tallada, amb un carril en sentit Barcelona, una circumstància que es va allargar durant diverses hores. Cap a les 20.00 hores, hi havia cinc quilòmetres de circulació amb congestió -en direcció a la capital catalana- que va fer endarrerir el viatge fins a la capital catalana més d’una hora.