Cuatro personas han muerto en menos de 24 horas en accidentes de tráfico en Cataluña. Se trata de dos motoristas y de dos de los implicados en un mismo siniestro en la A-2, a la altura de Jorba, entre un turismo y una furgoneta el domingo por la tarde.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, los dos motoristas han muerto en la C-252 en Garriguella (Alt Empordà) y en la B-142 en Polinyà (Vallès Occidental). En el caso de Garriguella, el accidente tuvo lugar a las diez y media de la noche del domingo, en un choque entre dos turismos y la motocicleta de la víctima. Por el momento, los Mossos d’Esquadra investigan cuál pudo ser la causa del accidente.

Un muerto este lunes en Polinyà

El segundo motorista ha muerto este lunes en un accidente a las ocho y media de la mañana en Polinyà. El accidente ha sido tras un choque frontal con un turismo. Con estas víctimas ya son 49 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras, veinte de las cuales son motoristas, ha informado Trànsit.

⚫ Cortada la A-2 en Jorba en sentido Barcelona por un #accidente pic.twitter.com/tKKeIv4xhj — Trànsit (@transit) May 24, 2026

Un accidente en Jorba con dos muertos y colas kilométricas

Por otro lado, dos personas murieron el domingo en un accidente de tráfico entre una furgoneta y un turismo en la A-2, a la altura de Jorba (Anoia). El siniestro ocurrió a las cinco y media de la tarde. Además de los dos muertos, en el accidente hubo cuatro heridos menos graves, que fueron trasladados al hospital de Igualada. La policía catalana aún investiga cuál fue el motivo del siniestro.

La vía quedó parcialmente cortada, con un carril en sentido Barcelona, una circunstancia que se prolongó durante varias horas. Hacia las 20.00 horas, había cinco kilómetros de circulación con congestión -en dirección a la capital catalana- que retrasó el viaje hasta la capital catalana más de una hora.