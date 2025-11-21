Laura Matamoros sabe lo que es nacer en una familia muy mediática. Es la tercera hija del matrimonio formado por Kiko Matamoros y Marián Flores, y a pesar de que gracias a su apellido ha tenido cierto impulso para hacerse un nombre y un trabajo como influencer donde acumula miles de seguidores en las redes sociales, rememora algunos aspectos muy traumáticos de su infancia. Tenía cinco años cuando sus padres se separaron y eso, «lo recuerda con terror», según ha explicado en una entrevista muy personal en el programa Y ahora Sonsoles.

No te lo puedes perder Sonsoles Ónega se sincera sobre la enfermedad del hijo: «Vivir en alerta»

Laura Matamoros da detalles muy personales de su infancia | Europa Press

Laura Matamoros se sincera sobre cómo vivió el divorcio de sus padres

A pesar de ser muy pequeña, la hija del colaborador de televisión recuerda la pesadilla que supuso para ella esta separación, que tal como ha explicado en el programa de Antena 3, no fue en buenos términos. «Lo recuerdo con terror, no fue una separación amistosa, no se ponían de acuerdo ni uno ni otro», comenzó a explicar mientras admitía que su madre «era su gran referente». Cuando Kiko se fue de casa, esto supuso un gran trastorno para la influencer. «Recuerdo que esa relación tan cercana que tenía con mi padre…», comenzó diciendo mientras se emocionaba intentando no llorar.

Laura Matamoros se sincera como nunca sobre el divorcio de sus padres | Antena 3.

«Me recuerdo esperando a mi padre en la puerta de casa llorando desconsoladamente. Es un poco duro seguir interiorizando esto y que me siga doliendo». Laura Matamoros cree que sus padres quizás «no lo han gestionado de la mejor manera posible» y eso al final ha marcado un récord de su infancia que es difícil borrar. «En el fondo sé que no nos querían hacer daño, pero inevitablemente lo hicieron», recuerda.

Laura Matamoros entiende esta situación desde su perspectiva porque también ha sido madre y se ha separado de su pareja, Benji Aparicio. «El divorcio de mis padres es algo que tristemente he tenido que aprender para que hoy en día pueda hacerlo de otra manera. Dicen que los patrones se repiten, pero he intentado que en mis hijos no se repita, tragándome muchas cosas y naturalizando otra relación de padres separados de lo que yo tenía antes con mi familia», ha explicado.

Los problemas económicos de la familia Flores

El divorcio no es el único tema que ha tratado con Sonsoles. Laura Matamoros ha recordado algunos problemas económicos que sufrió su madre y la familia Flores cuando ella era pequeña. «Mi madre con la separación lo pasó económicamente muy mal. Hubo momentos muy duros en los que tuvimos que ir a vivir unos meses con mi abuelo materno, levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la escuela… Hemos pasado Navidades un par de años muy duros. La gente piensa que por haber nacido en una familia como la mía me han regalado las cosas, y nadie me ha regalado nada», ha explicado. En conjunto, una entrevista que muestra detalles hasta ahora desconocidos de esta ruptura y cómo lo vivió una de sus hijas.