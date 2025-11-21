Sonsoles Ónega triunfa cada tarde con su magazín Y ahora Sonsoles en Antena 3. Un espacio de actualidad, en el que se tratan temas sociales, se da voz a personas desconocidas y los famosos charlan con la presentadora sobre temas personales, como ha hecho esta semana Laura Matamoros. Más allá del trabajo, la realidad personal de Sonsoles es un poco complicada. Su hijo pequeño padece una enfermedad crónica que afecta su día a día, un tema que ha tratado en más de una ocasión, pero que siempre que puede intenta poner sobre la mesa para dar visibilidad a esta patología que afecta a miles de personas.

Sonsoles Ónega se sincera sobre la enfermedad crónica del hijo

No es la primera vez que la presentadora y escritora habla públicamente de la enfermedad crónica del hijo, la diabetes tipo 1. Esta semana lo ha hecho en una charla organizada por El Club de Malasmadres, donde se ha sincerado sobre cómo es convivir con esta enfermedad y cómo condiciona su día a día. En Cataluña, según datos del Canal Salut de Gencat, el número estimado de personas con diabetes supera los 630,000 casos, por eso, también es importante que perfiles públicos lo traten abiertamente para dar más visibilidad.

En este evento la presentadora ha explicado que buena parte de su día a día se dedica a estar atenta y cuidar de su hijo. «Es vivir permanentemente en alerta», ha explicado. De hecho, en su caso es estar «mirando obsesivamente el móvil». Uno de los avances en la diabetes es que ahora se puede controlar con unos dispositivos que se conectan al cuerpo de la persona y que te permiten ver cómo la glucosa en sangre evoluciona en momentos del día. «Cuando llegas a casa, cuando sale de la escuela, cuando va a empezar a cenar… Te hace, no diré vivir con más miedo del que una madre ya tiene, pero sí con una nueva alerta que cada minuto te está saltando», ha explicado la periodista.

¿Cómo ha cambiado su vida?

Ser madre ya implica cuidar de una persona que depende de ti, pero en el caso de Sonsoles hay una complicación añadida. La diabetes que afecta a su hijo «lo complica todo» sobre todo hasta que no se acostumbra a las necesidades que tiene este grado de la enfermedad. «Entiendes lo que es la diabetes tipo 1 y el efecto que los alimentos tienen en el cuerpo de tu hijo, porque es un problema añadido. Es un problema del que nadie es muy consciente hasta que no lo vive o no lo padece», explica, y que también se añade a la lista de cosas que tiene que gestionar como madre.

¿Cómo ha cambiado la vida de Sonsoles por la enfermedad de su hijo? | Europa Press

No es la primera vez que habla de la enfermedad del hijo

Sonsoles no es la primera vez que habla públicamente de la enfermedad que padece el pequeño. A pesar de ser una de las estrellas de la cadena de televisión, ha pasado por situaciones personales complicadas, como el divorcio con su exmarido después de once años juntos y dos hijos en común, o el momento en que descubrió que su hijo padecía diabetes.

Sonsoles Ónega publica una foto del hijo hace unos años | Instagram

En todo caso, aprovecha su figura pública para dar voz a esta enfermedad crónica. «Yo he aprendido muchísimo a evitar los procesados. Estoy agradecida porque todo este aprendizaje ha sido una parte positiva de la situación. Ahora bien, también es cierto que tengo momentos que lo veo todo negro y que no quiero salir de casa», explicó hace unos años a la revista Lecturas. Todo un ejemplo para las familias y personas que tienen que cuidar de seres queridos que tienen diabetes y cómo les puede servir su testimonio en el día a día.