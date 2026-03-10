Sonsoles Ónega ha regresado al trabajo después de unos días de baja por la muerte de su padre, el también periodista Fernando Ónega. Muy emocionada en Y ahora Sonsoles, se despidió de él seis días después de la pérdida con un programa que quería que fuera «absolutamente normal». Hubo el repaso de la actualidad que hacen siempre, una mesa de debate con los colaboradores habituales… pero, en un momento dado, la vi romperse.

«Gracias a todos los que habéis sentido la muerte de mi padre. Gracias a aquellos que lo han cuidado y que han intentado curarlo hasta el final en el Hospital Ramón y Cajal. Gracias por las bonitas palabras que han reconocido lo que hizo aquel niño de aldea«, dijo hacia el final del programa. «Ahora que no está, hemos descubierto que ha sido un poco padre de todos los que nos dedicamos a este oficio de contarles la vida», dijo en un pequeño homenaje.

«Así que somos muchos los huérfanos de la mirada azul, de su consejo acertado, de su manera de hacer periodismo que yo, papá, ya echo de menos«, dijo sin poder evitar emocionarse. Y se despidió con un mensaje de agradecimiento: «Gracias por darnos calor en cada abrazo de consuelo, que no devuelve la vida… pero ha aliviado el dolor de su muerte. La vida continúa«.

Sonsoles Ónega se ha emocionado en el regreso al trabajo | Antena 3

Una espectadora emociona a Sonsoles Ónega en directo

Antes de eso, la vimos con lágrimas en los ojos cuando una mujer del público con quien habló le dijo que sentía mucho su pérdida: «Siento muchísimo lo de tu padre, hija, mucho. Una pérdida duele mucho y a todas nos ha tocado». Y Sonsoles se rompió: «Yo que estaba aguantando y, al final, me hará llorar… De padre solo teníamos uno«.

En el último adiós a su padre, la estrella de Antena 3 quiso conceder unas palabras a la prensa que se había congregado a las puertas del tanatorio. Totalmente rota, confesó que se había sentido «muy orgullosa» de su padre toda la vida: «Ha sido emocionante saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a los compañeros con quienes habló. Ojalá podamos continuar su legado«.

La periodista no ha podido evitar las lágrimas | Antena 3

Una situación que no es fácil, ya que ha perdido un padre y un referente en una muerte que siempre cuesta muchísimo superar.