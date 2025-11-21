Sonsoles Ónega triomfa cada tarda amb el seu magazín Y ahora Sonsoles a Antena 3. Un espai d’actualitat, en què es tracten temes socials, es dona veu a persones desconegudes i els famosos xerren amb la presentadora sobre temes personals, com ha fet aquesta setmana Laura Matamoros. Més enllà de la feina, la realitat personal de Sonsoles és una mica complicada. El seu fill petit pateix una malaltia crònica que afecta el seu dia a dia, un tema que ha tractat en més d’una ocasió, però que sempre que pot intenta posar damunt la taula per donar visibilitat a aquesta patologia que afecta milers de persones.
Sonsoles Ónega se sincera sobre la malaltia crònica del fill
No és el primer cop que la presentadora i escriptora parla públicament de la malaltia crònica del fill, la diabetis de tipus 1. Aquesta setmana ho ha fet en una xerrada organitzada per El Club de Malasmadres, on s’ha sincerat sobre com és conviure amb aquesta malaltia i com condiciona el seu dia a dia. A Catalunya, segons dades del Canal Salut de Gencat, el nombre estimat de persones amb diabetis supera els 630.000 casos, per això, també és important que perfils públics ho tractin obertament per donar més visibilitat.
En aquest esdeveniment la presentadora ha explicat que bona part del seu dia a dia es dedica a estar atenta i cuidar el seu fill. “És viure permanentment en alerta”, ha explicat. De fet, en el seu cas és estat “mirant obsessivament el mòbil”. Un dels avenços en la diabetis és que ara es pot controlar amb uns dispositius que es connecten al cos de la persona i que et permet veure com la glucosa en sang evoluciona en moments del dia. “Quan arribes a casa, quan surt de l’escola, quan començarà a sopar… Et fa, no diré viure amb més por del que una mare ja té, però sí amb una nova alerta que cada minut t’està saltant”, ha explicat la periodista.
Com ha canviat la seva vida?
Ser mare ja implica cuidar una persona que depèn de tu, però en el cas de Sonsoles hi ha una complicació afegida. La diabetis que afecta el seu fill “ho complica tot” sobretot fins que no s’acostuma a les necessitats que té aquest grau de la malaltia. “Entens el que és la diabetis tipus 1 i l’efecte que els aliments tenen en el cos del teu fill, perquè és un problema afegit. És un problema del qual ningú és molt conscient fins que no ho viu o no ho pateix”, explica, i que també s’afegeix a la llista de coses que ha de gestionar com a mare.
No és el primer cop que parla de la malaltia del fill
Sonsoles no és el primer cop que parla públicament de la malaltia que pateix el petit. Tot i ser una de les estrelles de la cadena de televisió, ha passat per situacions personals complicades, com el divorci amb el seu exmarit després d’onze anys junts i dos fills en comú, o el moment en què va descobrir que el seu fill patia diabetis.
En tot cas, aprofita la seva figura pública per donar veu a aquesta malaltia crònica. “Jo he après moltíssim a evitar els processats. Estic agraïda perquè tot aquest aprenentatge ha estat una part positiva de la situació. Ara bé, també és cert que tinc moments que ho veig tot negre i que no vull sortir de casa”, va explicar fa uns anys a la revista Lecturas. Tot un exemple per a les famílies i persones que han de cuidar éssers estimats que tenen diabetis i com els pot servir el seu testimoni en el dia a dia.