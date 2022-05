Sorpresa majúscula: Shakira i Isabel Pantoja van tenir el mateix xicot 

Gran sorpresa en el món del cor. El titular és molt impactant: Shakira i Isabel Pantoja han compartit xicot. Sí, ambdues van mantenir una relació sentimental amb el mateix home, tal com acaba de sortir a la llum. L’afortunat s’anomena Osvaldo Ríos i es tracta d’un actor i cantant de Puerto Rico de 61 anys, conegut en el món Així és el controveritt actor que va sortir amb Shakira i Isabel Pantojade les telenovel·les i a la premsa rosa per tenir un currículum amorós llarguíssim. Ell sempre ha presumit d’haver estat el primer home que va mantenir relacions amb Isabel Pantoja després de la mort de Paquirri, un affaire que l’ha tornat a col·locar en primera línia mediàtica.

Osvaldo Ríos i Isabel Pantoja

Ara que se sap que la cantant farà una gira per Amèrica, La Razón ha preguntat a l’actor si quedarà amb ella. Assegura que no vol parlar del tema, un hermetisme que ha recordat unes famoses declaracions de fa un temps en les que demanava 25.000 € a canvi de parlar públicament sobre la seva aventura. En el seu Instagram ha compartit diverses fotografies amb ella del 1994, el que demostra que sí que li agrada presumir d’haver estat un dels seus amants. Resulta estrany que, de cop i volta, opti per evitar el tema i demanar que no li preguntin més sobre la seva relació amb ella.

Podria ser que es mantingui informat de les novetats de l’artista, que actualment travessa un moment complicat amb la seva imatge pública més empitjorada que mai. La setmana passada, per exemple, coneixia que l’havien absolt del judici per la venda de la seva finca, un negoci fraudulent pel qual demanaven pena de presó per a ella. A més a més, no es parla amb els seus fills i s’han filtrat tots els deutes que acumula amb Hisenda i també amb antigues amigues. Davant d’aquest panorama, és normal que el de Puerto Rico hagi optat per allunyar-se d’ella per evitar que l’esquitxi algun dels problemes de la seva ex.

Osvaldo Ríos recorda l’amistat especial amb Isabel Pantoja | Instagram

Una de les primeres fotos de la parella | Osvaldorios.net

Osvaldo Ríos i Shakira

El conegut actor també va mantenir una relació breu amb Shakira, una coincidència que fa que puguem dir que dues cantants tan diferents comparteixen gust pels homes. En el cas d’Osvaldo i la colombiana, la seva història d’amor va començar el 1997. Van arribar a fer oficial que sortien junts en festes de l’època, unes aparicions en públic que demostraven que ella estava totalment captivada pels seus encants. El problema era que ell ja tenia molt mala fama per llavors, sobretot perquè els mitjans de comunicació l’acusaven d’aprofitar-se de dones famoses per guanyar popularitat. En aquella època el van veure de la mà d’algunes de les dones amb més repercussió, unes relacions sempre breus però prou llargues perquè sortissin a la llum i pogués acaparar fotografies i flaixos.

Shakira hauria acabat adonant-se que s’havia apropat a ella per interès, el que li va donar ales per trencar la relació després de només cinc mesos. L’home, que sempre ha tingut fama d’interessat, ja havia aconseguit l’objectiu que la premsa l’assenyalés com la parella d’una de les promeses artístiques de l’època.

Estas son las fotos inéditas de @shakira y Osvaldo Ríos en Premio Lo Nuestro 1997. https://t.co/1hOKLiWAPZ pic.twitter.com/ogKnitU8vH — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) January 26, 2018

Osvaldo Ríos revuelca el avispero recordando su noviazgo con @shakira https://t.co/18Be4dl8qv pic.twitter.com/bY02kKJil4 — Primera Hora (@primerahora) June 25, 2017

Un actor polèmic

No hem d’oblidar que Osvaldo Ríos s’ha enfrontat amb diverses de les seves exparelles en els tribunals. Han estat moltes les que l’han arribat a demandar, fins al punt d’acusar-lo de violència domèstica el 2000. El van detenir i va acabar passant una temporada a presó, però sembla que no va aprendre la lliçó… ja que fa només uns mesos, va tornar a ser detingut per una denúncia de violència domèstica interposada per la seva parella actual.