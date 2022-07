L’ex marit de Miguel Bosé revela qui és el seu nou xicot a ‘Supervivientes’

Sorpresa total a Supervivientes. L’ex de Miguel Bosé i concursant d’aquesta edició del reality de supervivència, Nacho Palau, ha anat deixar una bomba al pont de les emocions. Després de parlar de la seva relació amb el famós cantant i dels seus fills, Nacho Palau no va poder aguantar més i va confessar que té parella des de fa un any i que vol passar molt més temps amb ell. Ningú esperava aquesta confessió i només un parell de concursants sabia que Palau tenia xicot. Un d’ells és Kiko Matamoros, que en un vídeo que encara no s’havia emès, donava a entendre que Nacho Palau hauria començat amb aquest home mentre encara estava amb Miguel Bosé, el que ell nega perquè assegura que fa només un any que té nou xicot.

Anem a pams. Totes les vegades que el presentador de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez, li havia preguntat si tenia parella Nacho Palau era rotund amb la resposta. “No”, insistia una i altra vegada per tal de protegir la intimitat de la parella. Finalment, però, al pont de les emocions s’ha confessat. Quan la presentadora d’Honduras, Lara Álvarez, li va preguntar què era per ell l’amor, Nacho Palau va dir un nom: “Christian”. De seguida es va entendre que era el nom de la seva nova parella, el que va deixar bocabadats els espectadors. Palau va acabar el seu pont de les emocions desitjant que la seva nova relació duri molts anys i agraint a la seva parella tot el que fa per ell i haver-lo animat a participar en aquest reality extrem.

Nacho Palau al pont de les emocions / Telecinco

Té “moltíssima rancúnia” cap a Miguel Bosé tot i recalcar que l’estima

En aquest pont de les emocions Palau va parlar per primera vegada de la seva separació amb Miguel Bosé i va repassar tot el que ha anat sentint en els últims mesos. “Molt dolor, molta ràbia, moltíssima rancúnia“, va explicar Palau capcot i visiblement afectat. “Patiment nostre, dels nostres éssers estimats, una impotència tremenda…”, continuava Palau, que deixava clar que “a Miguel l’estimo molt”. “És el pare dels meus fills i ho serà sempre. Li donaria mig cor si pogués. Espero que algun dia el rancúnia marxi”, explicava l’ex de Bosé.

Plorant, recordava els seus fills i insistia que són el que més van desitjar Bosé i ell. “Vam passar molts anys preparant-nos i volent ser pares. Tot es va anar solucionant perquè poguéssim ser pares els dos i a dia d’avui és el millor”, va concloure. Palau també va parlar de la separació dels quatre germans, ja que Bosé en té dos i ell té els altres dos, cosa que mai li ha semblat bé i els ha acabat portant als jutjats.