Kiko Matamoros: “He jugat amb la mort i ara no em queda molta vida”

Kiko Matamoros és el gran protagonista d’aquesta edició de Supervivientes, el que explica que aquesta setmana s’hagi tronat a salvar de l’expulsió. El col·laborador de Sálvame rep moltes crítiques, sí, però també és innegable que fa parlar i genera titulars. L’últim? Sobre el seu estat de salut, el que seria pitjor del que es pensava.

“Aquest és el final del camí i de la vida. He jugat amb la mort, he jugat a la ruleta russa perquè he entès la vida com una aventura en estar influenciat per les sessions de cinema amb pel·lícules d’indis i romans. He estat addicte a la cocaïna durant 50 anys. Ara estic en una fase de recuperació que vaig començar abans de venir aquí a concursar. La droga fa molt de mal i, afortunadament, fa un mes i mig que vaig començar un tractament per recuperar el teixit mucós que havia perdut”, reconeixia per sorpresa dels teleespectadors.

No ajuda que hagi fumat tres paquets de tabac al dia durant molt de temps: “Sé que no em queda molta vida perquè tinc 65 anys. Ara bé, la vida que em queda sí que sé com viure-la, en quines circumstàncies gaudiré dels meus fills, nets i una parella a qui adoro. Tant de bo pogués tenir més descendència i ser un millor exemple com a pare i com a ésser humà”.

Kiko Matamoros reconeix que no ha estat un bon pare

I és que Kiko Matamoros és conscient que amb els fills grans no ho ha fet gaire bé. Així ho ha confessat en aquest atac de sinceritat que han emès en la gala de dimarts: “Si hi ha una cosa de la que m’avergonyeixo és del meu paper de pare. Crec que no he sabut estar a l’altura del que els meus fills haurien merescut. He descobert tard una filla meravellosa gràcies a la intervenció de la meva parella. Em fa pena perquè sé que no ho vaig tenir fàcil, però hauria d’haver fet més i ser conscient que la vida passa. També em sento decebut en no haver deixat als meus fills el patrimoni que podria haver-los deixat”.

I què ha dit de la seva faceta televisiva? Sembla que tampoc no està gaire orgullós: “He escollit ser un personatge televisiu amb un tipus de vida més fàcil. Crec que això no és el que voldrien els meus pares, ja que professionalment m’he decebut a mi mateix”.

El concursant de Supervivientes parla de la mort de la mare

Kiko Matamoros, no content amb tot això, també ha aprofitat per parlar públicament per primera vegada de la mort de la mare. Abans de res, ha volgut demanar perdó als germans perquè és conscient que no els agradaria sentir el que anava a dir.

La dona va morir per culpa de la metàstasi, però ja patia demència molt des d’anys enrere: “No és fàcil explicar això… Però sí, reconec que lamento molt no haver estat capaç d’estar al seu costat en els seus últims moments. El dia que va morir, mentre li xiuxiuejava a l’oïda, vaig veure-la plorar i vaig entendre que li hauria d’haver dit moltes més coses en aquell any i mig. No vaig ser capaç ni tan sols d’incinerar o repartir les seves cendres”.

Aquest és un episodi que el tindria “torturat”, tal com ha reconegut: “Sentia tanta por a què la meva mare no em reconegués i em feia tant de mal veure-la en aquesta situació que no era capaç de visitar-la. Crec que mai no m’ho perdonaré”.

Del pare sí que ha parlat en altres ocasions, un home amb qui no va tenir una relació gaire bona. De què es penedeix? D’haver fet públiques totes les males experiències que va viure al seu costat: “He après a estimar-lo quan ja no hi és”.