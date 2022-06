Kiko Matamoros reconeix haver fet trampes en un ‘Supervivientes’ accidentat

Kiko Matamoros ha tornat a salvar-se de l’expulsió de Supervivientes. El col·laborador de Sálvame no ha pogut completar la prova d’aquest dimarts, en la que havien de desenterrar-se per poder escalar una xarxa. La seva companya Anabel Pantoja va voler ajudar-lo per tal d’aconseguir la recompensa. El problema era que ho intentava amb tant entusiasme que acabava caient a la sorra des de la part més alta.

La noia va fer-se molt de mal, però sembla que la ferida no va ser gaire greu. Poc després era Anuar Beno qui patia un accident durant la prova, quan s’ha quedat atrapat entre la corda i la taula. El crit de dolor que feia va espantar tots els presents, fins al punt que l’equip mèdic va entrar a atendre’l en directe. La caiguda va quedar en un ensurt, afortunadament.

Kiko Matamoros reconeix haver fet trampes

L’organització de Supervivientes ha organitzat una prova en la que han hagut de demostrar la seva sinceritat. Carlos Sobera els ha fet un munt de preguntes, sense esperar que Kiko Matamoros acabés sent tan sincer. Què ha dit? Bàsicament, ha reconegut que ha fet trampes: “Sóc el més trampós de l’edició, ho reconec. He participat en algunes trampes col·lectives i en alguna individual”. Cal recordar que la setmana passada ja va dir que va ajudar Anuar Beno a encendre el foc de manera fraudulenta.

Kiko Matamoros treu a la llum que és cert que ha mentit i que, a més a més, després no s’ha tallat a parlar sobre el tema: “Aquesta és la supervivència i la trampa en forma part”. Ara caldrà veure si l’organització del concurs acaba castigant-lo o si aquesta confessió acaba sense conseqüències.

El tertulià no té por de dir la veritat, el que segurament li passa perquè veu que els teleespectadors continuen mostrant-li el seu suport. Aquesta setmana s’ha tornat a salvar de l’expulsió, el que molts no acaben d’entendre perquè no fa més que rebre crítiques… El que és innegable és que genera contingut i fa parlar, dos elements indispensables en la participació en un reality d’aquest tipus.