Nacho Palau, desesperat a ‘Supervivientes’: insults i taràntula per sopar

Nacho Palau continua generant titulars en la seva participació a Supervivientes. El reality de Telecinco l’ha convertit en una estrella, especialment per les confessions que està fent sobre la seva relació de vint-i-cinc anys amb Miguel Bosé. L’escultor valencià ha tornat a ser notícia per la seva actitud durant la gala de dijous, encara que en aquest cas no ha estat per cap informació sobre el cantant. No ha estat una nit gens fàcil per a ell, que ha estat assenyalat per la resta de concursants com a un mentider i un mal company.

Tot començava amb una acusació d’Anuar quan deia que havia vist Nacho menjant sucre d’amagat. El valencià, fora de si, esclatava i l’insultava: “No he menjat res i no m’he ficat res a la boca. Estàs totalment equivocat, no siguis gilip…, ets un mentider i ets perillós”. Davant d’això, el company no callava: “Calla la boca, què m’has de dir així. Ets un pallasso. No em faltis al respecte”. El problema era que la resta de concursants es posicionaven en contra de Nacho Palau: “Sempre està de mal humor i parla malament a tothom. Et respon malament, és inaguantable i insuportable perquè no se li pot dir res ni fer cap broma”.

L’única que el defensava era Ana Luque: “Nacho no ha passat bon dia… Fa 10 nits que no dorm i això l’afecta, però és una persona bona i sensata”. El protagonista acabava demanant perdó: “M’avergonyeixo perquè se m’escapen les coses. No trobo les paraules i em va saber molt greu que m’acusés d’aquesta manera. Reconec que tinc mal caràcter i que deixo anar males paraules. Demano perdó sempre perquè sé que tinc molt de caràcter, però aquesta és la meva manera de dir les coses”.

Nacho Palau es menja una taràntula

Els concursants passen molta gana i això també acaba afectant el seu estat d’ànim. Nacho Palau està desesperat i reconeix que sent molta ansietat per culpa del poc menjar que tenen al seu abast. El que pocs s’esperaven era que estigués tan mort de gana com per menjar-se una taràntula: “Mare de Déu, me la menjaré! La cuinaré a veure”. Els companys s’escandalitzaven en veure’l ficar l’aranya a la paella, així com després quan començava a menjar-se-la. Tots pensaven que podria ser dolent per a ell, ja que podria tenir verí a dins: “No passa res, me les puc menjar. Les potes són salades. Li he tret la panxa perquè allà tenen el verí, però m’ha sabut greu desaprofitar-la d’aquesta manera perquè a dins tenia carn”.

Jorge Javier i Nacho Palau aniran junts de cita

Per si no tingués prou amb això, el concursant també ha protagonitzat una escena molt comentada amb Jorge Javier Vázquez. El presentador li ha aconsellat que aprengui a actuar bé per evitar haver de demanar perdó després: “Et seré sincer. A la meva edat diria no a un xicot així encara que truqués a la porta… Tenim 50 anys i, noi, has de fer tot el possible per canviar si veus que això molesta a la resta de gent amb qui convius. A més a més que m’acabes de rebutjar d’una manera molt cruel. No sé com em trauré aquest punyal que m’acabes de clavar en el cor”.

Jorge Javier demana una cita a Nacho Palau | Telecinco

Davant d’això, Nacho Palau li deia que el convidés a sopar: “Et convido a sopar, anem i ja veuràs com no t’insulto cap vegada”. El català es quedava sense paraules, però acabava dient-li que s’ho pensarà: “Comença l’estiu i em poso molt ximple”.