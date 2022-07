L’exmarit d’Anabel Pantoja, duríssim pels vídeos pujats de to a Supervivientes

El concurs de la neboda d’Isabel Pantoja està destacant molt, però no pel que a ella li agradaria. Anabel Pantoja està protagonitzant vídeos molt pujats de to on se la pot veure masturbant el seu nou xicot, Yulen Pereira. Aquestes imatges no han agradat gens el seu ex marit, Omar Sánchez, de qui es va divorciar només quatre mesos després de la boda. Abans de la seva aventura a Supervivientes, els dos s’haurien promès recuperar la relació al sortir del reality, cosa que finalment serà impossible després de les imatges que ha protagonitzat Anabel Pantoja, que no s’està tallant gens amb el seu nou xicot malgrat haver-hi càmeres.

En aquest context, l’encara marit d’Anabel Pantoja -no han signat encara els papers del divorci- està molt enfadat pel que està veient des de casa. La revista ‘Lecturas‘ ha pogut parlar amb ell i tenir una exclusiva sobre com s’està sentint amb el que veu de la seva dona a la illa. Cal recordar que l’any passat, quan Omar Sánchez era qui concursava, Anabel no va voler fer res a la platja quan hi va anar de visita per no ofendre la seva família. Amb Yulen Pereira, però, no s’ha tallat gens i ha fet edredoning.

No reconeix la dona amb qui es va casar fa menys d’un any

Omar Sánchez ha assegurat en aquesta entrevista que “ella no és així” i es penedirà un cop vegi les imatges pujades de to que estan protagonitzant. “Crec que ella no és conscient que l’han gravat en aquest moment. Si hagués estat conscient no ho hauria fet”, assegura Omar en unes declaracions bomba en què tanca la porta definitivament a la seva exdona. “Pot ser que estigui equivocat”, afegeix enfadat abans de dir que no reconeix la dona amb qui es va casar fa menys d’un any.