Anabel Pantoja parla sobre els diners que té al banc

Anabel Pantoja es troba en aquests moments participant a ‘Supervivientes 2022’, i aquesta setmana ha patit especialment com a conseqüència del canvi de platja a Platja Fatal, que va ser una garrotada per a tot el grup. Tot i així, s’entreten xerrant de diversos temes, i en aquesta ocasió Anuar Beno es va interessar per conèixer la fortuna dels seus companys, un dels temes que més interès desperten també entre el públic.



Tot i que, segons publica ‘Lecturas’, els concursants no s’han volgut mullar massa, Anabel Pantoja s’atrevia a revelar la quantitat de zeros que hi ha en el seu compte bancari. En un primer moment s’ha tapat la boca per a evitar que les càmeres captessin el moment però els seus gestos -tres dits d’una banda i tres per un altre- han revelat que al llarg d’aquests anys ha estat capaç d’assolir una xifra de sis números. Una quantitat que oscil·laria entre 100.000 i 999.000 euros.

Anabel Pantoja | Telecinco





Tot i que els seus companys han volgut indagar més per a conèixer la xifra real, Anabel ha preferit quedar-se aquí i no donar més detalls sobre aquest tema. A més de la seva feina al programa ‘Sálvame’, la neboda d’Isabel Pantoja s’ha convertit en una influencer de renom, el que també li donaria un important rèdit econòmic des de fa anys.

Segona oportunitat a ‘Supervivientes’

A més, aquesta quantitat de diners es veurà incrementada de manera substancial després del seu pas per ‘Supervivientes’. La neboda d’Isabel Pantoja ha tingut una segona oportunitat vuit anys després del seu abandó i està disposada a esprémer-la al màxim. De fet, li prometia a Jorge Javier Vázquez que si el públic li ho permetia tancaria la palapa al costat de Lara Álvarez.